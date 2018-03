Wr. Gemeinderat - SP-Bluma: Anerkannte Religionsgemeinschaften haben das Recht Schulen zu betreiben

Wien (OTS/SPW-K) - "Der Standort ist nicht der wahre Grund, warum Sie die geplante islamische Privatschule ablehnen und das wissen Sie ganz genau", so SP-Abgeordnete Susanne Bluma im Zuge der Gemeinderatssitzung heute, Donnerstag, in Richtung der FPÖ. Zuvor hatte sich der FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Irschik gegen eine geplante Flächenumwidmung für das Gebiet zwischen Pragerstraße und Guschlbauergasse in Wien Floridsdorf ausgesprochen, auf dem künftig eine islamische Schule entstehen soll.

"Der Islam ist eine gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaft in Österreich und hat somit das Recht Schulen zu betreiben", unterstreicht Bluma. Sie hebt hervor, dass die Erzdiözese Wien knapp 100 katholische Privatschulen in Wien unterhält, während die Stadt gleichzeitig nur sechs islamische Schulen zählt. Natürlich würde die Möglichkeit bestehen, dass eine Schule direkt an einer stark befahrenen Straße, für morgendliches und abendliches Verkehrschaos sorgen könnte. Das Sacre Coeur in Wien würde mit einem Schultor direkt am Rennweg einem ähnlichen Problem gegenüber stehen, doch über den Standort dieser katholischen Privatschule habe es nie eine Diskussion gegeben. "Ich verstehe die Bedenken des Bezirks bezüglich des Standortes der Schule. Doch es ist offensichtlich, dass das nicht der wahre Grund für Ihre Ablehnung des Bebauungsplanes ist und das halte ich für unseriös", so Bluma bestimmt.

Der Abänderung des Flächenwidmungsplanes wurde zugestimmt.

