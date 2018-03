Wr. Gemeinderat - SP-Novak: Schifffahrtshafen Nussdorf zum Schifffahrtszentrum Reichsbrücke absiedeln

Wien (OTS/SPW-K) - Mit den Stimmen von SPÖ und Grünen hat sich der Wiener Gemeinderat heute für die Absiedelung des Schifffahrtshafens Nussdorf zum Wiener Schifffahrtszentrum Reichsbrücke ausgesprochen. SP-Gemeinderätin Barbara Novak: "An einer der schmalsten Stellen des Treppelweges legen gleichzeitig bis zu zehn Schiffe mit bis zu 300 Passagieren an, die von dort wieder mit bis zu 50 Bussen zu den Sehenswürdigkeiten gebracht werden. Dazwischen fahren Radfahrer, gehen Spaziergänger, warten die Fremdenführer. Daher kommt es hier immer wieder zu Unfällen. Außerdem gibt es hier keinerlei geeignete Infrastruktur und die Situation ist auch ökologisch untragbar."

Die Schiffsanlegestelle Reichsbrücke hingegen sei mit perfekter Infrastruktur ausgestattet, auch die zuständigen Fachabteilungen im Rathaus sowie Wien Tourismus seien für eine Absiedelung. Novak: "Zur weiteren Attraktivierung wurde bereits weitere acht Millionen Euro beschlossen. Der VP-Bezirkschef hat jedoch an einer Absiedelung kein Interesse". Angesichts der Gefahrensituation sei dies fahrlässig, so Novak. In dem beschlossenen Antrag werden daher auch "kurzfristige Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und ein Fahrverbot für Omnibusse" gefordert. "Bedauerlich, dass Schwarz-Blau dem heute nicht zugestimmt hat", so Novak abschließend.

