Das neue FaktuM ist da!

Wien (OTS) - Die druckfrische Ausgabe des führenden Fachmagazins für die Tourismusbranche - Christian W. Muchas FaktuM - ist da. Wählen Sie auch diesmal aus einer Reihe brisanter und exklusiver Themen:

Editorial

Gute PR-Arbeit fußt vor allem auf einem Grundsatz: Vertrauen. Jeder Heuschober hat hierzulande schon seine eigene PR-Agentur. Doch wie findet man einen guten PartneR? Und was, wenn der Kunden auf der Referenzliste anführt, die er längst nicht mehr betreut? Netten Etikettenschwindel der PR-Agentur Loebell & Nordberg enthüllt Christian W. Mucha im aktuellen FaktuM-Editorial.

Coverstory: Jetzt wird's eng für Ägypten

Neben der Türkei hat kein Land, in dem der Islam eine derart nachhaltige Bedeutung hat, eine ähnliche touristische Bedeutung erlangt wie Ägypten. Die Entwicklung zum Boom-Ziel der letzten Jahre war hart erarbeitet. Doch die aktuellen politischen Geschehnisse wirken sich verheerend auf den Fremdenverkehr aus - in Ägypten ebenso wie hierzulande. Allein Spezialveranstalter ETI zahlte jüngst vier Mio. Euro zurück. Wie ernst die Situation ist, lesen Sie im druckfrischen FaktuM.

Streik der Luft-Wächter

Seit 2004 wird an einem einheitlichen europäischen Luftraum (Single European Sky) gefeilt. Nennenswerte Fortschritte gibt es aber kaum. EU-Verkehrskommissar Siim Kallas will das Projekt nun massiv anheizen. Sehr zur Unbill der europäischen Fluglotsen: Rund 14.000 Lotsen wollen am 10. Oktober in Streik treten. Ihre Ängste und inwiefern der "Action Day" uns in Österreich trifft, erfahren Sie im aktuellen FaktuM.

Auf Schatz-Suche

Internet, Videos, Smartphone, Social Media: Die Datenvolumina steigen weltweit ins Unermessliche und bergen enormes Potential für alle Branchen - sofern man die Informationen zu verwerten weiß. Doch in der Touristik ist "Big Data" noch nicht richtig angekommen. Die Branche verharrt zwischen Abwarten und Zweifel. Warum Experten eindringlich davor warnen, die Entwicklung zu verschlafen, lesen Sie im neuen FaktuM.

Zu mager zum Milchgeben

Immer neue Steuern, Abgaben und Gebühren belasten den Tourismus. Ist die Branche die Melkkuh der Nation? Leider ja, meinen die einen. Leider nein, sagt Peter Zellmann, Leiter des Instituts für Freizeit-und Tourismusforschung. Denn zum Melken sei die "Kuh" zu mager. Gefüttert werden wollen die Branchenprofis vor allem mit einem: mehr Wertschätzung. FaktuM fragte nach, worunter unsere Touristiker wahrhaftig leiden.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM: Der Oberkranich verlässt das Nest - Lufthansa-Vorstandsvorsitzender Christoph Franz wechselt zu Roche.

Alptraum Dreamliner - Boeings Pannenflieger und seine unbeirrbaren Anhänger.

Finanzielle Motivation - Neue Payment-Systeme als Marketing-Argument.

Ins Bild gesetzt - Aktuelle Tourismus-Kampagnen unter der Lupe. Inselträume - Hotel-Hotspots im Indischen Ozean.

Jede dieser Reportagen steht Ihnen unlimitiert und kostenfrei für jedwede Publizierung zur Verfügung - doch bitte nennen Sie stets als Quelle "FaktuM" (Mucha Verlag).

Rückfragen & Kontakt:

Frau Mag. Verena Scheidl

Tel.: 01 / 522 1414

scheidl @ mucha.at