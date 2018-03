Rauch: Grünen sind Steigbügelhalter der SPÖ

ÖVP wird Linksruck mit Steuererhöhungen, Verbots- und Zwangspolitik sowie weiterer Verschuldung verhindern – Spindelegger hat vier Projekte für ersten 100 Tage nach der Wahl präsentiert – Zeit für einen Kanzlerwechsel

Wien, 26. September 2013 (ÖVP-PD) "Die Grünen sind die Steigbügelhalter der SPÖ und wollen damit einen Linksruck in Österreich herbeiführen. Das zeigt ihr geringes Interesse für die zahlreichen SPÖ-Skandale. Und wohin Rot-Grün führt, zeigt Wien mehr als eindrucksvoll", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Die Zahl der Arbeitslosen explodiert, die der Mindestsicherungsbezieher steigt und die Menschen werden durch Gebührenerhöhungen ausgequetscht. Deshalb müssen wir das Experiment Rot-Grün verhindern. Auch, weil es sich in Wien als teuerstes Experiment aller Zeiten erwiesen hat." Denn Rot-Grün bringt den Österreicherinnen und Österreichern Eigentumssteuern ab 150.000 Euro, eine Gebührenlawine, Zwangstagsschule, Zwangskindergarten ab dem ersten Lebensjahr und Tempo 80 auf Freilandstraßen. "Das Ziel:

Verbote, Verarmung und Verkehrschaos", so der ÖVP-Manager. ****

Die rot-grün-Plakate bilden Fakten ab, die sich in rot-grünen Parteiprogrammen finden und auf Aussagen rot-grüner Politiker fußen. Als Erinnerungsstütze für Frau Glawischnig: "Die Freigrenze der Eigentumssteuern liegt laut ÖGB-Leitantrag bei 150.000 Euro, die Gebührenlawine ist bereits Realität, der Zwangskindergarten ist der Traum der SPÖ Wien und Tempo 80 steht im Wahlprogramm der Grünen", unterstreicht Rauch, der eine zunehmende Kluft zwischen West- und Ost-Grünen ortet. "Im Westen sind die Grünen konstruktive Koalitionspartner auf Landesebene, in Wien und auf Bundesebene regieren die Grünen an den Menschen vorbei und sorgen für Verkehrschaos, Gebührenerhöhungen und Verschwendung von Steuergeld – von der Verbotspolitik der Grünen ganz zu schweigen. Und ihr Verständnis von 'mehr Demokratie' endet bei Alibi-Volksbefragungen." Deshalb gilt es, so Rauch abschließend, "am 29. September der ÖVP und unserem Kanzlerkandidaten Michael Spindelegger die Stimme zu geben. Zeit für einen Kanzlerwechsel, Zeit für neue Ehrlichkeit in Österreich."

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien, Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at, www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp, www.facebook.com/hannes.rauch, www.twitter.com/hannes_rauch