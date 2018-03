Wr. Gemeinderat - SP-Florianschütz: "Verantwortung endet nie"

Einstimmiger Beschluss zur Subventionsvereinbarung zwischen der Israelitischen Kultusgemeinde und der Gemeinde Wien

Wien (OTS/SPW-K) - "Es geht hier nicht nur um Gräber und Steine", betonte der Wiener SPÖ-Gemeinderat Peter Florianschütz in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderats im Zusammenhang mit dem heute, einstimmig beschlossenem Abschluss der Subventionsvereinbarung zwischen der Israelitischen Kultusgemeinde Wien und der Gemeinde Wien. "Ich teile die Freude meiner Kollegin Jennifer Kickert von den Grünen, dass dieses Vorhaben endlich beschlossen wird." Fünf Friedhöfe sollen nun gefördert werden - und wieder, Florianschütz weiter, "es geht um mehr als um Gelände und Gräber und Vergangenheit, es geht um den Umgang mit Verantwortung. Und diesbezüglich hat Wien eine Tradition. Es geht um eine lebendige Erinnerungskultur, eine Kultur des Nichtvergessens."

Auch das Jüdische Berufsbildungszentrum stünde - gemeinsam mit vielen anderen jüdischen Vereinen - stellvertretend für ein neues jüdisches Leben in Wien. "Sie gehören integral zu unserer Stadt und die Förderung, die Unterstützung dieser Einrichtungen bedeuten auch ein Zeichen der Solidarität - und der Übernahme von Verantwortung. Und diese Solidarität schließt auch die Solidarität mit dem Staat der Überlebenden mit ein. Die sichere und die unhinterfragte Existenz des Staates Israels ist eine Staatsräson der Stadt Wien und des Bundeslandes Wien und dazu müssen wir uns auch in aller Öffentlichkeit bekennen. Verantwortung endet nie und das was wir heute beschließen ist ein Zeichen dafür", Florianschütz abschließend.

