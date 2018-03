36. Unternehmerinnenforum von Frau in der Wirtschaft NÖ

6 von 10 Unternehmensgründungen sind weiblich!

St. Pölten (OTS) - Beim größten Treffen der niederösterreichischen Unternehmerinnen in Mistelbach drehte sich alles um das Thema "Gesunde Kommunikation im Business". Zum bereits 36. Unternehmerinnen Forum konnte Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende Waltraud Rigler die Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ Sonja Zwazl, Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und über 700 Unternehmerinnen aus ganz Niederösterreich begrüßen.

"Gesunde Kommunikation ist Kommunikation die beim Gegenüber ankommt, das heißt, wenn sie erfolgreich ist", bringt es Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, auf den Punkt. "Denn die wenigsten lernen, sich selbst bewusst wahrzunehmen und sich zu fragen: Wie wirke ich auf andere? Gesunde Kommunikation heißt auch:

Offen, klar, verständlich und einfühlsam zu kommunizieren", gibt Zwazl Tipps für den unternehmerischen Alltag.

"Gesunde Kommunikation" heißt auch, über die Grenzen zu schauen

Ein Beitrag zu "gesunder Kommunikation" war das grenzüberschreitende Frau in der Wirtschaft-Sommercamp in Poysdorf von 24. bis 27. Juli 2013 mit 17 Unternehmerinnen und ihren 29 Kindern aus Niederösterreich und Südmähren. Im Mittelpunkt standen das Erlernen von Tschechisch, Deutsch und Business Englisch und das Aufbauen von grenzüberschreitenden Kontakten.

Forderungen von Frau in der Wirtschaft umgesetzt

Waltraud Rigler, Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende präsentierte in ihrer Begrüßungsrede Erfolgsbeispiele, die von Frau in der Wirtschaft gefordert und auch umgesetzt wurden. Die Erhöhung des Wochengeldes für Unternehmerinnen oder die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten beweisen unter anderem die Durchschlagskraft von Frau in der Wirtschaft.

NÖ Wirtschaft genauso weiblich wie männlich

"Es gibt keine Bereiche mehr, in denen nicht Frauen als Unternehmerinnen mit Erfolg tätig sind. Firmenchefinnen sind heute genauso selbstverständlich wie Firmenchefs, denn Niederösterreichs Wirtschaft ist heute genauso weiblich wie männlich", freut sich FIW-Landesvorsitzende Waltraud Rigler über die erfolgreiche "Aufholjagd" der Frauen in der Wirtschaft. Der Anstieg der weiblichen Mitglieder bei der Wirtschaftskammer beweist diesen Trend: Seit 1980 hat sich die Zahl der weiblichen Kammermitglieder mehr als vervierfacht, jene der Männer nur etwas mehr als verdoppelt.

Aufholprozess bei Gründungen fortgesetzt

Der Aufholprozess bei Unternehmensgründungen setzt sich weiter fort:

2012 waren sechs von zehn Unternehmensgründungen in Niederösterreich weiblich. Als Hauptmotive für die Gründung nennen Frauen vor allem die Möglichkeit, selbstständig arbeiten zu können und eigene Ideen umzusetzen. Weitere Motive sind eine flexiblere Zeiteinteilung sowie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Weniger Bürokratie

Die Wirtschaftskammer NÖ, als die UnternehmerInnenvertretung, hat sich die Entbürokratisierung als Schwerpunkt gesetzt und "30 konkrete Vorschläge zum Bürokratieabbau" ausgearbeitet. Diese verstehen sich als Anstoß für den Gesetzgeber, sich verstärkt Gedanken zum Bürokratieabbau zu machen, denn die ständig wachsende Regelungsdichte lässt viele Betriebe verzweifeln.

"Wie sollen da unsere Unternehmerinnen und Unternehmer noch die Orientierung behalten?" Was wir brauchen, ist eine neue Art der Gesetzgebungstechnik, die auch mal den Mut hat, Gesetze abzuschaffen", fordert WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl. "Mit unseren Vorschlägen wollen wir einen Stein ins Rollen bringen. Es muss wieder mehr Zeit für das Unternehmen führen bleiben."

Wirtschaft wird weiblicher

"Die Wirtschaft in Niederösterreich wird zunehmend weiblicher. Es gibt kaum noch Branchen, in denen nicht auch Frauen als UnternehmerInnen mit Erfolg tätig sind. Was zählt sind Fähigkeiten, Kompetenz, Wissen und Einsatz", so Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

Lachend lernen vom Profi

Auf erfrischende Weise hielt Humorbotschafter Roman. F. Szeliga zum Abschluss des 36. Unternehmerinnen Forums einen Impulsvortrag zum Thema "Gesunde Kommunikation im Business - frisches Denken, das Spaß macht".

"Machen Sie sich frei von Daten, Zahlen und Fakten. Machen Sie sich frei für das Wichtigste überhaupt: den Menschen!", appellierte der international bekannte Kommunikationsprofi in seinem interaktiven Erlebnisvortrag an die Unternehmerinnen.

Zahlen, Daten, Fakten:

-Nahezu jedes zweite WKNÖ-Mitglied ist mittlerweile weiblich. (Weiblich: 43.672 und Männlich: 50.452, dazu kommen noch 21.128 juristische Mitglieder)

-Seit 1980 hat sich die Zahl der weiblichen Kammermitglieder mehr als vervierfacht

-2012 waren sechs von zehn Unternehmensgründungen in NÖ weiblich -Österreichweit nach Sparten führend ist das Gewerbe und Handwerk (51,4% Frauenanteil), gefolgt vom Handel mit 32,7% und der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft mit 40,4%. Die Fachgruppen mit einem überwiegenden Frauenanteil sind Friseure (81,7%), Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure (79,5%), gewerbliche Dienstleister (74,8%), Mode und Bekleidungstechnik (71,9%).

