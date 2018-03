SP-Bayr gratuliert Favoriten zum 139. Geburtstag

Am 27. September wird Favoriten 139: Pulsierendes Leben, zahlreiche Grünflächen und vielfältiges Freizeitangebot können sich feiern lassen!

Wien (OTS/SPW) - "Alles Gute zum 139. Geburtstag und dass du dich weiter so dynamisch entwickelst wie bisher", spricht Petra Bayr, Nationalratsabgeordnete aus Favoriten, Glückwünsche für ihren Heimatbezirk aus. Favoriten hat sich in der jüngeren Vergangenheit vom grauen Stadtrand zu einem lebendigen Bezirk entwickelt. Reiches kulturelles Angebot, viele Grünflächen, neue Wohnungen, gute Lokale, vielfältige Freizeitangebote und die größte Fachhochschule in Österreich sprechen für sich.****

Auf den Campus Wien ist Bayr besonders stolz: "Schon als Vorsitzende der Jungen Generation Favoriten habe ich mich für eine Hochschule im Bezirk eingesetzt. Dass gleich ein Fachhochschul-Campus mit so vielen Studienangeboten daraus wurde, freut mich natürlich besonders." Pulsierend ist nicht nur der Unibetrieb: "Der neue Hauptbahnhof und das angrenzend entstehende Wohnviertel werden den Bezirk ungemein beleben. Die Therme Wien ist ein Magnet für Jung und Alt und Firmen wie der Tlapa oder der Tichy sind wahre Favoritner Institutionen. Favoriten ist einfach lebenswert, wohnenswert sowie liebenswert und wird es immer noch mehr", ist Bayr überzeugt.

"Ich hoffe sehr, dass die SPÖ und damit ich als Spitzenkandidatin bei den Nationalratswahlen am Sonntag die weite Zustimmung der Favoritnerinnen und Favoritner bekommt. Ich freue mich darauf, meinen Bezirk auch in der kommenden Legislaturperiode im Nationalrat vertreten zu dürfen", wünscht sich Bayr für die Zukunft und betont:

"Fremdenfeindlichkeit und Hetze haben in Favoriten, wie im Rest von Wien, einfach keinen Platz. Ich setze mich für ein friedliches Zusammenleben ein, das auf gegenseitigem Respekt basiert."

INFO: Am 27. September ist der Geburtstag von Favoriten. Damals wurde die Genehmigung der Stadthalterei zur Bildung des Bezirks im so genannten Verordnungsblatt des Magistrates ist in der damals üblich umständlichen Amtssprache erteilt "Mit dem hohen Erlasse des k.k. Stadthalters für Niederösterreich ddo. 27. September 1874, Z.28.655, Mag, Z 176. 200 ex 1974, wurde die in Folge Gemeinderathsbeschlusses vom 22. Mai 1874 festgestellte Abgrenzung des X. Bezirkes "Favoriten" definitiv genehmigt." (Schluss)

