Wr. Gemeinderat - SP-Schicker zu Neuwahlantrag der FPÖ: "Wie die Lemminge"

Wien (OTS/SPW-K) - "Wie die Lemminge versuchen die Freiheitlichen ihre Anzahl in dieser Stadt mit einer Neuwahl um mindestens die Hälfte zu reduzieren", so SP-Klubchef Rudi Schicker anlässlich eines Neuwahlantrages der FPÖ im Wiener Gemeinderat: "Wir werden den Freiheitlichen noch einmal helfen, nicht wie die Lemminge in den Fluten des roten Meeres zu ertrinken und gegen den Neuwahlantrag stimmen."

Kritik übte Schicker auch am Anlass, aus dem die FPÖ den Neuwahlantrag gestellt hatte: der Wiener Entwicklungshilfe. "Sie nehmen als Anlass, dass Wien als eine der reichsten Städte jenen, denen es schlecht geht - in dieser Stadt, aber auch an anderen Orten - hilft? Die Wienerinnen und Wiener zahlen mehr nach Kärnten für die Fehler der Freiheitlichen als wir je Entwicklungshilfe zahlen werden und wir stehen dazu ,jenen zu helfen, die es brauchen - sowohl in Kärnten, als auch in anderen Ländern, denen es schlecht geht."

Der Neuwahlantrag fand im Gemeinderat keine Mehrheit.

