Private WESTbahn nahm EuGH Entscheidung über Verspätungsentschädigung bei höherer Gewalt vorweg

Verspätungsentschädigung für Bahnreisende bei höherer Gewalt existiert bei privater WESTbahn von Beginn an

Wien (OTS) - Heute, am 26. September 2013, veröffentlichte der Europäische Gerichtshof seine Entscheidung zur Regelung bei Verspätungsentschädigungen. Demnach wurde vom EuGH festgehalten, dass Fahrgäste bei Verspätungen, die aufgrund höherer Gewalt verursacht werden, entsprechend entschädigt werden müssen. Die ÖBB-Personenverkehr AG hatte sich zuvor beim Verwaltungsgerichtshof über selbige Entscheidung der Schien-Control beschwert.

Die WESTbahn, als nicht im Eigentum des Verkehrsministerium stehendes Unternehmen, hat eine Entschädigungsverpflichtung bei höherer Gewalt nie ausgeschlossen. Bei der privaten Bahn existiert eine Entschädigung im Verspätungsfall bei höherer Gewalt von Beginn an.

"Bei uns steht der Kunde mit seinen Anforderungen sowohl an die Nutzung als auch an seine Rechte von Beginn an im Mittelpunkt. Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle!, betont Dr. Erich Forster, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH.

Das Beispiel der Verspätungsentschädigung unterstreicht den Wert privater Anbieter im Bahnverkehr. Mit der Liberalisierung können bessere Bedingungen für fairen Wettbewerb und damit für die Kunden geschaffen werden.

