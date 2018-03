Mlinar: "Mutig wählen lohnt sich, nicht nur in Kärnten!"

NEOS in allen neuen Umfragen über der 4-Prozent-Hürde, Haselsteiner will Reformen

Wien (OTS) - "NEOS und das Liberale Forum werden am 29.9. ins Parlament einziehen - und einen ähnlich tiefgreifenden Wandel auslösen, wie es hier in meiner Heimat gelungen ist", so NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt. Auch Hans Peter Haselsteiner ist vom Erfolg überzeugt und skizzierte erste wirtschaftspolitische Reformen.

Alle Umfragen der letzten zehn Tage sehen NEOS im Parlament. "Das ist ein klarer Handlungsauftrag", so NEOS Spitzenkandidat und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar, die sich auch für ihre Heimat ein starkes Ergebnis wünscht. "Auch in Kärnten werden wir viele überzeugen - schließlich hat sich hier gezeigt, wie unerwartet und befreiend ein politischer Wechsel stattfinden kann."

"Die Stärke, die uns die letzten Umfragen bescheinigen, brauchen wir auch im Parlament, denn es gilt, dringende Reformen rasch anzupacken: Baustellen gibt es mehr als genug, in der Bildung und bei den Pensionen besteht der größte Handlungsbedarf", so NEOS Ministerkandidat Hans Peter Haselsteiner. "Es besteht erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik die realistische Chance, die rot-schwarze Regierungsmehrheit zu brechen. Diese sollten wir nutzen!"

Heute Abend wird außerdem das NEOS Wahlfinale gemeinsam mit Hans Peter Haselsteiner in Salzburg gefeiert. Wir laden dazu herzlich ab 18:00 Uhr ins M32 (Mönchsberg 32, 5020 Salzburg) ein.

