Besucherrekord im Theseustempel: 130.000 kamen zu Richard Wright

Großer Erfolg für die Modern & Contemporary Reihe des Kunsthistorischen Museums

Wien (OTS) - Mit der heurigen Saison im Theseustempel kann das Kunsthistorische Museum Wien einen neuen Besucherrekord an seinem Standort für zeitgenössische Kunst verzeichnen: 130.000 Menschen haben seit Ausstellungsbeginn am 18. April das einzigartige Kunstwerk aus Blattsilber besucht, das der renommierte britische Künstler und Turner Preisträger Richard Wright speziell für den Theseustempel geschaffen hat.

Mit einem Team von Assistenten war Wright mehr als ein Monat lang damit beschäftigt, ein komplexes Kunstwerk aus dünnen Blattsilber-Streifen direkt an der Innenwand des Theseustempels zu produzieren. Wie vielen von Wrights Werken ist auch diesem nur ein kurzes Leben beschieden, denn es besteht nur bis zum Ende der Ausstellung (das heißt noch bis 30. September 2013) und wird anschließend übermalt. "Das Wissen, dieses Werk nie wieder sehen zu können, an keinem anderen Ort und zu keiner anderen Zeit, schärft die Sinne des Betrachters", so Kurator Jasper Sharp.

Zur gestrigen Finissage begrüßte Generaldirektorin Sabine Haag etwa 300 geladene Gäste und Kurator Jasper Sharp sprach einige Worte zur Ausstellung. Im Anschluss gab es ein Konzert mit dem Tiroler Saxophonisten Christoph Pepe Auer, der in seinen Improvisationen speziellen Bezug auf das Kunstwerk nahm. Das Konzert fand in Kooperation mit dem Jazzclub Porgy & Bess und der BAWAG PSK statt.

Anlässlich der Finissage wurde auch eine limitierte Edition von Druckgrafiken präsentiert, die Richard Wright exklusiv für das Kunsthistorische Museum entworfen hat. Die Edition ist im Shop des Kunsthistorischen Museums erhältlich; der Erlös kommt dem Museum zu Gute.

Die erfolgreiche Ausstellungsreihe im Theseustempel wird im Frühjahr 2014 mit einem weiteren zeitgenössischen Künstler fortgesetzt.

