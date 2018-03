Einladung zur Pressekonferenz "Gutachter im Spannungsfeld zwischen Recht und Medizin"

Mit Präsentation der neuen "Zeitschrift für das ärztliche Gutachten"

Wien (OTS) - Ärztliche Gutachten stehen vor allem dann im Fokus der Öffentlichkeit, wenn in spektakulären Mordprozessen ein Verbrechen nachgewiesen wird oder rund um das Thema Gesundheit etwas schiefgelaufen ist.

In der Pressekonferenz wird erörtert,

- wie viele und welche Art von Gutachten in Österreich erstattet werden,

- warum die Rechtswelt (Justiz, Anwälte etc.) auf aussagekräftige Gutachten angewiesen ist und warum Gutachter immer wieder ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik geraten,

- wie Gutachten aus Sicht der Pensionsversicherungsansalt, einer der größten Auftraggeberinnen für Gutachten, beschaffen sein müssen und - welchen Beitrag dazu die bei MANZ neu erscheinende "Österreichische Zeitschrift für das ärztliche Gutachten" leisten kann.

Am Podium:

- Dr. Christina Wehringer, Leiterin der Sektion IV im BMASK

- Prof. Dr. Rudolf Müller, Facharzt für Innere Medizin und Chefarzt der PVA

- Dr. Ilse Huber, Vizepräsidentin des OGH

Begrüßung und Moderation durch den Verlag Manz.

Informationen zur Zeitschrift: http://dag.manz.at

mit Präsentation der neuen "Zeitschrift für das ärztliche Gutachten"



Datum: 7.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



Url: www.concordia.at



