VP-Dworak ad Subventionsvereinbarung zur Instandhaltung jüdischer Friedhöfe in Wien: Zusätzliche Mittel werden nötig sein

Wien (OTS) - "In der gemeinsamen Washingtoner Erklärung vom 7.1.2001 wurde vereinbart, dass Österreich zusätzliche Unterstützung für die Restaurierung und Erhaltung der jüdischen Friedhöfe in Österreich leisten wird. Diese Vereinbarung, die damals von der ÖVP geführten Regierung abgeschlossen wurde, wird jetzt in Wien umgesetzt", so ÖVP Wien Gemeinderat Bernhard Dworak.

"Wir begrüßen ausdrücklich diese auf 20 Jahre gültige Vereinbarung mit der IKG zur Pflege der jüdischen Friedhöfe, insbesondere die Erhöhung für die Instandhaltungsarbeiten von 340.000 auf 860.000 Euro. Allerdings sind wir der Ansicht, dass zusätzliche Mittel für die Sanierung der jüdischen Friedhöfe in Wien nötig sein werden. Die Sanierung des Torwärterhauses am Währinger Friedhof war nur eine der möglichen Vorleistungen, die die Stadt Wien im Zuge von denkmalpflegerischen Arbeiten geleistet hat", so Dworak abschließend.

