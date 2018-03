ÖVP warnt in 65 Kinosälen vor den Faymann-Steuern

Zusätzlich Radio und Fernseh-Spots, warum es Zeit für einen Kanzlerwechsel ist

Wien, 26. September 2013 (ÖVP-PD) Die ÖVP will einen neuen Aufbruch für Österreich. Wir wollen keine neuen Steuern und keine Schulden, aber eine Gebührenbremse. Was den Österreicherinnen und Österreichern blüht, wenn die Faymann-Steuern kommen, wird derzeit in Kino- und TV-Spots in ganz Österreich gezeigt. Zu sehen bis zum Wahlsamstag in rund 65 Kinos beziehungsweise 226 Sälen. Im Radio sind drei Hörfunk-Spots im Einsatz, im Fernsehen ist der ÖVP-Spot ebenfalls bundesweit zu sehen. Am 29. September ist es Zeit für einen Kanzlerwechsel. Nur mit einem Kanzler Michael Spindelegger sind die Österreicherinnen und Österreicher vor neuen Steuern sicher. ****

Die Spots finden Sie unter:

http://www.oevp.at/medienservice/Kino-und-Radiospots.psp bzw.

http://youtu.be/4AFzZuFCbzAw.

