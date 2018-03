FPÖ-Deimek: Goldkursmanipulation belegt Nowotnys Scheitern

Nur physisches Gold ist echtes Gold

Wien (OTS) - Die US-amerikanische Notenbank hat verkündet, ihre Anleihekäufe stabil zu halten. Das führte Millisekunden nach Bekanntwerden zu massiven Bewegungen an den Börsen. Die US-Aufsicht untersucht die Vorkommnisse. Für den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Gerhard Deimekein Grund mehr, erneut auf die Kernforderungen seiner Partei zum Thema Goldreserven zu verweisen. "Wir wollen kein Papiergold, sondern Goldbarren und die sind ausnahmslos im Inland zu lagern. Nur physisches Gold ist echtes Gold", stellt Deimek klar.

Das Goldlagerkonzept der Oesterreichischen Nationalbank rührt noch aus der Zeit des Kalten Krieges. "Die heutigen Bedrohungen sind zum Beispiel Hacker oder großangelegte Kursmanipulationen und nicht sowjetische Atomwaffen oder russische Panzerdivisionen", kritisiert Deimek, dass Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny offenbar in der Logik des Kalten Krieges steckengeblieben ist. In den Händen Nowotnys und der derzeitigen Führungsriege der Nationalbank scheint unser Gold nicht besonders sicher zu sein. "Wer im dritten Jahrtausend nach den Erfahrungen des Eisernen Vorhanges agieren will, sollte schleunigst auf seinen Sessel verzichten müssen", fordert Deimek einmal mehr den Rücktritt des Notenbankgouverneurs.

