120 neue Offiziere für das Bundesheer

Führungskräfte werden in Armee übernommen

Wien (OTS/BMLVS) - Am Freitag, den 27. und Samstag, den 28. September finden an der Militärakademie in Wr. Neustadt die Ausmusterungsfeierlichkeiten für die neuen Offiziere des Österreichischen Bundesheeres statt. 62 Berufsoffiziere, darunter vier Frauen, und 58 Milizoffiziere werden mit dem Dienstgrad "Leutnant" in das Bundesheer übernommen.

Der Freitag steht ganz im Zeichen der 62 Berufsoffiziere des Jahrganges "Hackher zu Hart". Nach der dreijährigen Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie, wird den Absolventen der "Bachelor of Arts in Military Leadership" verliehen. 62 Offiziere und drei zivile Hörer können diesen Lebensabschnitt nun erfolgreich abschließen. Um 19:30 Uhr beginnt die militärische Ausmusterungsfeierlichkeit am Maria-Theresien-Platz in Wr. Neustadt. Dabei leisten die Berufsoffiziere den Eid auf die Republik Österreich.

Erstmalig spielen im Zuge des Festaktes zwei Militärmusikkapellen, die Militärmusik Burgenland und die Gardemusik Wien, den "Großen Österreichischen Zapfenstreich". Der Abend wird mit einem Feuerwerk vor der Militärakademie beendet.

Am Samstag, dem "Tag der Leutnante", werden in Anwesenheit von Oberbefehlshaber Bundespräsident Heinz Fischer und Verteidigungsminister Gerald Klug 120 Berufs- und Milizoffiziere als "Leutnante" in das Bundesheer übernommen. 40 werden bei Einheiten in Niederösterreich, 26 in Wien, 16 in der Steiermark, 15 in Oberösterreich, neun in Kärnten, fünf in Salzburg, acht in Tirol und einer in Vorarlberg Dienst versehen.

Im Anschluss an den Festakt findet um 15:20 Uhr in Wr. Neustadt die einzige große Parade des Bundesheeres im Jahr 2013 statt. 200 gepanzerte Fahrzeuge sowie militärisches Gerät fahren die Grazer Straße entlang. Alle Luftfahrzeugtypen des Heeres, u.a. auch die C-130 "Hercules" und vier Eurofighter, überfliegen die Wr. Neustädter Burg.

Programm:

Freitag, 27. September 2013:

18:00 Uhr Burgkonzert

19:30 Uhr Großer Zapfenstreich und Feuerwerk

Samstag, 28. September 2013:

13:00 Uhr Festakt am Maria-Theresien-Platz

15:20 Uhr Parade - Grazer Straße

Die Bevölkerung ist herzlich zu den Ausmusterungsfeierlichkeiten eingeladen!

