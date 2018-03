Rettet die Sulm-Protest: "Nationalratswahl ist auch Abstimmung über Naturschutz, Rechtsschutz und SteuerzahlerInnenschutz!"

Kommende Woche soll Entscheidung über Minister-Amtsbeschwerde fallen - "Berlakovich soll einmal mutig sein und etwas für die Umwelt tun!"

Wien (OTS) - "Ich gehe davon aus, dass Minister Berlakovich nicht anders können wird, als dem umweltverbrecherischen und rechtswidrigen Treiben von Landeshauptmann Voves und seinen außer Rand und Band geratenen Beamten Einhalt zu gebieten", so der Grüne Landessprecher und Nationalratsspitzenkandidat Werner Kogler bei der heutigen "Rettet die Schwarze Sulm"-Kundgebung vor dem Lebensministerium in Wien: "Dies deshalb, weil ich mit Berlakovich ja übereinstimme, dass es aus europarechtlichen Gründen und dem dort sehr hoch gehaltenen Wasser- und Naturschutz, gar nicht anders sein kann, als dass das Ministerium Amtsbeschwerde einlegt!" bezieht sich Kogler auch auf die jüngsten Aussagen des EU-Umweltkommissars, wonach "deftige Strafzahlungen durchaus realistisch sind und sich der Bund dann an den steirischen SteuerzahlerInnen schadlos halten will. Und das Ganze ist dem feigen und verantwortungslosen Verhalten von Landeshauptmann Voves zu verdanken!"

Für Kogler, der gemeinsam unter anderem mit Umweltsprecherin NAbg. Christiane Brunner, der EU-Abgeordneten Ulrike Lunacek und der Landtagsklubobfrau der steirischen Grünen, Sabine Jungwirth, am heutigen Protest teilnahm, ist klar: "Die Wahl am Sonntag ist auch eine Abstimmung über Naturschutz, Rechtsschutz und SteuerzahlerInnenschutz!"

Jungwirth führte am Rande der Kundgebung gemeinsam mit Umwelt-NGO-VertreterInnen ein Gespräch mit Ministeriumsgeneralsekretär Mang, das Koglers These bestätigt:

"Kommende Woche soll die Entscheidung fallen", so Jungwirth:

"Außerdem wird es zur Klarstellung und Verhinderung anderer Fälle wie jenem einen Erlass des Ministeriums geben", berichtet die Grüne. Und:

"Auch gegen die Rodungsbewilligung wurde Berufung eingelegt. Diese liegt auch beim Ministerium zur Bearbeitung und wird voraussichtlich länger bis Entscheidung brauchen. Das bedeutet, dass die Projektbetreiber vorläufig sowieso nicht bauen können - es liegen also entgegen den Aussagen von Voves & Co. nicht alle Bewilligungen vor!"

Für die Grüne Umweltsprecherin im Parlament, NAbg. Christiane Brunner, ist völlig klar: "Berlakovich muss jetzt handeln - ein einziges Mal in seiner Amtszeit soll er mutig sein und etwas für die Umwelt tun!"

