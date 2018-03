APA-Science Dossier: Matura, was dann?

Neues Dossier zum Thema Schüler- und Studienberatung online auf science.apa.at

Wien (OTS) - 21 öffentliche Universitäten, ebenso viele Fachhochschulen und eine fast unüberschaubare Anzahl an Studienrichtungen: Je näher die Matura rückt, desto dringlicher wird für Schülerinnen und Schüler die Frage der großen Entscheidung, was man studieren soll. Welche neuen und bewährten Wege es gibt, sich darüber zu informieren und wie sie genutzt werden, hat sich APA-Science näher angesehen.

"Studienchecker", "Studieren probieren", "Maturant/innenberatung" & Co.: Orientierungshilfen und Initiativen zur Beratung von Schülern gibt es mittlerweile viele. Aber kommen diese Angebote auch dort an, wo sie am meisten gebraucht werden, oder sind sie für die Jugendlichen ebenso unbekanntes Terrain wie die Hochschulen selbst? Diese und ähnliche Fragen beantworten im Rahmen des aktuellen Dossiers Expertinnen und Experten aus der Bildungspsychologie sowie von zuständigen Ministerien und Beratungsstellen, und nicht zuletzt kommen dazu auch Schüler zu Wort.

Das Dossier auf APA-Science:

http://science.apa.at/dossier/Studienberatung

