Ein "Ampelgrab" und eine "Mallorca-Deckung" in "Was gibt es Neues?" am 27. September

Außerdem: "Ein echter Wiener geht nicht unter" und "MA 2412"

Wien (OTS) - Reiseverkehr, Urlaubsfeeling und die erste große Liebe -das alles und noch vieles mehr erwartet das ORF-eins-Publikum am rot-weiß-roten Showabend am Freitag, dem 27. September 2013. Ganz unter dem Motto "Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen" steht die neue Ausgabe von "Was gibt es Neues" um 22.10 Uhr in ORF eins. Denn anlässlich des "Welttourismustages" bietet Oliver Baier seinen Gästen die Gelegenheit, themenbezogene Fragen zu beantworten -wie zum Beispiel "Was ist die Mallorca-Deckung"?. Auch die Promifrage von "Wahlfahrer" Hanno Settele ist eine Herausforderung für sich, und so muss das Rateteam, bestehend aus Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Gerald Fleischhacker, Florian Scheuba und Viktor Gernot, herausfinden, was genau ein "Ampelgrab" ist. Im Anschluss gönnt sich Familie Sackbauer um 22.55 Uhr einen Urlaub, in dem sie die schweren Zeiten vergessen können und langsam wieder zueinander finden. Bei der "MA 2412" verdreht ein "Hase" Herrn Claus um 23.45 Uhr den Kopf, und er erlebt zum ersten Mal in seinem Leben, was es heißt verliebt zu sein.

"Ein echter Wiener geht nicht unter: Urlaubsfreuden" um 22.55 Uhr

Nach langen Diskussionen beschließt das Ehepaar Sackbauer (Karl Merkatz und Ingrid Burkhard), endlich einmal Urlaub zu machen. Die Wahl fällt auf Podersdorf am Neusiedler See. Und in der für beide völlig ungewohnten Umgebung finden sie nach anfänglichen Schwierigkeiten und den üblichen Turbulenzen wieder zueinander. Mit dabei sind u. a. auch Erika Deutinger, Liliana Nelska, Alexander Waechter sowie Klaus Rott.

"MA 2412: Liebe" um 23.45 Uhr

Ein Diskothekenbesitzer möchte aus Reklamegründen vor seinem Lokal einen "Osterhasen" tanzen lassen. Um die Genehmigung rascher zu erhalten, hat er den "Hasen" gleich mitgebracht und stürzt damit Herrn Claus (Karl Ferdinand Kratzl) in größte Verwirrung: Der Weihnachtsmann verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben. Weitere Darsteller sind u. a. Alfred Dorfer, Roland Düringer, Monica Weinzettl, Wolfgang Böck, Karl Künstler, Peter Faerber und Claudia Stanislavcievic.

