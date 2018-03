Gemeinsamer Erfolg: AK-Präsident Kalliauer begrüßt erhöhte Bundesförderung für Alpinvereine

Linz (OTS) - AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer hat wie 126.000 Österreicherinnen und Österreicher die Petition "Pro Hütten und Wege" unterzeichnet. Mit Erfolg: Die Alpinvereine bekommen ab sofort mehr Geld zur Erhaltung der Almhütten und Bergwege.

Bergwandern ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein willkommener Ausgleich zum stressigen Berufsalltag. Darum hat AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer die Petition "Pro Hütten und Wege" unterzeichnet und den Alpinvereinen seine Unterstützung signalisiert. "Mit der gestern beschlossenen Erhöhung der Bundesförderung für den Erhalt der 475 Schutzhütten und rund 50.000 Kilometer Bergwege wurde ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der Infrastruktur für Tourismus und Breitensport gesetzt", sagt Kalliauer. Gleichzeitig wünscht sich der AK-Präsident, dass diese nun erhöhte Förderung nachhaltig bestehen bleibt und jährlich an die Inflation angepasst wird.

"Es ist erfreulich, dass sich in kurzer Zeit so viele Menschen an dieser Petition beteiligt haben und dass das gemeinsame Engagement von AK, Naturfreunden, Alpenverein und zahlreicher anderer Organisationen zum Erfolg geführt hat", so der AK-Präsident.

