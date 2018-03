Wr. Gemeinderat - SP-Bluma: Je 20.000 Euro für zehn Entwicklungshilfeprojekte Wiens

Wien (OTS/SPW-K) - "Aus 23 eingereichten Entwicklungshilfeprojekten wählt Wien die zehn besten aus und stellt jeweils 20.000 Euro zur Verfügung - insgesamt also heuer 200.000. Das sind 0,0016 Prozent des Gesamtbudget Wien", so die SP-Gemeinderätin Susanne Bluma am Donnerstag.

Gefördert würden nur Nichtregierungs-Organisationen (NGOs) mit Sitz in Wien und Erfahrung in der Entwicklungshilfe. Jedes Projekt müsse mindestens drei Jahre laufen, um Nachhaltigkeit zu garantieren und geschlechtergerecht sein. Gefördert würden außerdem nicht Vereine, sondern gezielt ausgewählte Projekte, wobei jeder Cent in das Projekt fließe und nicht in Verwaltungskosten.

Als Beispiel nannte Bluma ein Projekt zur Behandlung von Durchfallerkrankungen in Nepal: "Dort sterben jedes Monat 400 Menschen an Durchfallerkrankungen. Diese Menschen retten wir. Wenn wir dieses Projekt nicht unterstützen, sterben diese Menschen. Wer in diesem Saal möchte dafür die Verantwortung übernehmen?"

Bluma weiter: "Warum macht das Wien? Weil es unsere moralische Verpflichtung ist, etwas von dem Reichtum dieser Stadt abzugeben an jene, die gar nichts haben und die diese Hilfe wirklich brauchen. So sehe ich das als Politikerin, Bürgerin und Steuerzahlerin in dieser Stadt."

"Dass es auch in Wien arme Menschen gibt, bestreitet niemand", so Bluma. "Zum Glück gibt es die Sozialdemokratie, die schaut, dass sozial Schwache nicht unter die Räder kommen. Die gesetzliche Krankenversicherung sorgt dafür, dass jeder bei uns die Krankenbehandlung bekommt, die er braucht. Die Mindestsicherung garantiert ein Basiseinkommen. Wien grenzt niemand aus und fängt in Not geratene mit einem dichten sozialen Netz ab."

"Ihre plakatierte Nächstenliebe endet dort, wo eine Grenze ist", schloss Bluma in Richtung FPÖ: "die Grenze in ihrem Kopf."

