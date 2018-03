TERMINAVISO: 3.10.: Welche Chancen bringt das neue Europäische Stiftungsrecht?

Hochkarätige Expertenrunde mit Europaabgeordneter Regner diskutiert Auswirkungen auf Gemeinnützigkeit und Stiftungslandschaft.

Wien (OTS) - Derzeit finanzieren über 110.000 Stiftungen europaweit gemeinnützige Einrichtungen und deren Projekte mit einem Volumen von 83 bis 150 Mrd. Euro. Nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission für das Europäische Stiftungsstatut können diese ab 2014 auch grenzüberschreitend gemeinnützig aktiv werden. Welche Auswirkungen dieses Regelwerk auf die Gemeinnützigkeit und die österreichische Stiftungslandschaft hat, diskutiert kommende Woche am Donnerstag den 3.10. eine hochkarätige Expertenrunde - allen voran Europaabgeordnete Evelyn Regner.

Das Programm im Detail:

Die Europäische Stiftung aus Sicht des Parlaments Mag. Evelyn Regner (Abgeordnete zum Europäischen Parlament, SPÖ)

Die Rolle der gemeinnützigen Stiftungen in Europa Dr. Hanna Surmatz (European Foundation Center)

Podiumsdiskussion: "Welche Bedeutung hat die Europäische Stiftung für Österreich?" mit Dr. Maximilian Eiselsberg (Verband Österreichischer Privatstiftungen), DDr. Katharina Müller (Partnerin Willheim Müller Rechtsanwälte), MMag. Reinhard Millner (Wirtschaftsuniversität Wien), Mag. Evelyn Regner (MEP SPÖ), Dr. Richard Wolf (Vorstand ERSTE Stiftung)

Die Veranstaltung findet in Kooperation von Fundraising Verband Austria, Verband Österreichischer Privatstiftungen, Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich sowie Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich statt.

Fachveranstaltung: Stiften für die Gemeinschaft: Chancen durch das

neue europäische Stiftungsrecht



Datum: 3.10.2013, 17:30 - 19:30 Uhr



Ort:

Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien



