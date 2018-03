AVISO: Stimmabgabe von Michael Spindelegger am Sonntag in Niederösterreich

ÖVP-Kanzlerkandidat wählt in seiner Heimatgemeinde Hinterbrühl – Parteizentrale: Pressezentrum und Festzelt

Wien, 26. September 2013 (ÖVP-PD) ÖVP-Bundesparteiobmann Kanzlerkandidat Michael Spindelegger wird seine Stimme am Sonntag, den 29. September, um 9 Uhr in seiner Heimatgemeinde Hinterbrühl abgeben. Für Vertreterinnen und Vertreter der Medien ist ein Pressezentrum in der ÖVP-Bundespartei eingerichtet (Akkreditierung und Presseausweis nötig). Die ÖVP stellt einen W-LAN-Zugang und Arbeitsplätze zur Verfügung. Für Besucherinnen und Besucher ist das Festzelt vor der ÖVP-Parteizentrale ab 16 Uhr geöffnet. ****

Stimmabgabe von ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger

ZEIT: 09:00 Uhr

ORT: Volksschule Hinterbrühl, Beethovengasse 4, A-2371 Hinterbrühl

Pressezentrum für Vertreterinnen und Vertreter der Medien

ZEIT: ab 16:00 Uhr

ORT: ÖVP-Bundespartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Festzelt für Besucherinnen und Besucher

ZEIT: ab 16:00 Uhr

ORT: Vor der ÖVP-Bundespartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Eine Akkreditierung für Medienvertreter ist nötig – bitte per Mail an christine.steininger @ oevp.at oder telefonisch unter 01/40126-603.

