Laienrichter: Unverzichtbar im Rechtsstaat

Bürgerinnen und Bürger sollen auch weiterhin an der Rechtsprechung teilhaben. Wiener Rechtsanwälte fordern Urteilsbegründung und sorgfältige Auswahl von Laienrichtern.

Wien (OTS) - Der Fall Kührer und das soeben ergangene Urteil hat eine Debatte über die "Laiengerichtsbarkeit" hervorgerufen, die an den Grundwerten unseres Rechtsstaates rüttelt. Nicht die in einem Strafverfahren berufenen Laienrichter (Bürger werden zu Geschworenen oder Schöffen berufen) sind das Problem, wie es jetzt diskutiert wird, sondern die Art und Weise, wie ihr Mitwirken an der Gerichtsbarkeit organisiert ist.

"Die Rechtsanwaltskammer Wien spricht sich für eine Beibehaltung der Laienrichter aus, aber es soll einen Auswahlmodus bei den Geschworenen geben, auch mit einer Ablehnungsmöglichkeit," schlägt Dr. Elisabeth Rech, Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Wien und ausgewiesene Strafrechtsexpertin vor. Sie plädiert dafür, dass die Geschworenen auch weiterhin alleine nach ihrem Rechtsempfinden - und ohne Unterstützung von Berufsrichtern - zu Ihrem Urteil über die Schuld kommen. "Aber künftig sollen deren Urteile mit einer Begründung versehen werden," fordert Dr. Elisabeth Rech. Im Falle einer Reform des Verfahrens solle dies von der neuen Bundesregierung einbezogen werden.

Laienrichtern sind dazu da, um als Bürgerinnen und Bürger für ein besseres Verständnis der Rechtsprechung zu sorgen und so deren natürliches Rechtsempfinden zu repräsentieren. Hiermit ist also das Volk an der Rechtsprechung beteiligt, wie es § 1 des Geschworenengesetzes festlegt. Einbezogen werden sie bei Straftaten, die mit hohen Strafen bedroht sind und daher in besonders einschneidender Weise in das Leben von Menschen eingreifen. Schon deshalb sei das Geschworenenverfahren "ein unverzichtbares Instrument des Rechtsstaates, das wir verbessern, aber niemals abschaffen sollten", erinnert Strafrechtsexpertin Dr. Rech.

