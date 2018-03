FPÖ-Vilimsky: Machen Dritten nicht zum Kanzler

Künstliche Aufregung um Missinterpretation eines Strache-Zitates

Wien (OTS) - Es sei schon erstaunlich, was man alles missverstehen könne, wenn man sich nur genug bemühe, kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky die künstliche Aufregung um die Missinterpretation eines Strache-Zitates.

Strache habe gestern in der Ö1-Sendung "Im Klartext" gesagt, dass es ihm bei möglichen Koalitionen darum gehe, "...dass wir Inhalte, für die wir stehen, durchsetzen können. Und wenn wir einen Partner finden, der mit uns bereit ist, die direkte Demokratie in der Verfassung zu verankern, dann ist nicht die Frage, was auf der Visitenkarte steht." Hier sei mit keinem Wort erwähnt, dass Strache einen Drittplatzierten zum Kanzler machen wolle, sagte Vilimsky.

Die altrömischen Auguren, die aus dem Vogelflug die Zukunft zu interpretieren versuchten, seien in ihren Deutungen - verglichen mit manch österreichischen Medien - geradezu präzise gewesen, zeigte sich Vilimsky beeindruckt von der journalistischen Vorstellungskraft. Strache habe immer betont, dass er eine Koalition mit den Bürgern anstrebe und wenn er Erster werden sollte, den legitimen Anspruch auf den Kanzler stellen werde, erinnerte Vilimsky.

"Als stärkerer Partner schließe ich es grundsätzlich aus, den schwächeren zum Kanzler zu machen! Das würde nicht der demokratischen Legitimation entsprechen! Aber als Zweiter kann ich auch mit dem Ersten verhandeln! Und genau so habe ich die Frage beantwortet. Denn ich grenze auch die SPÖ nicht aus!", zitierte Vilimsky Strache.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at