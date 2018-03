Laimer: "Nestbeschmutzer" des Wirtschaftsstandortes Österreich werden disqualifiziert

IWF empfiehlt Steuerentlastung für ArbeitnehmerInnen

St. Pölten (OTS) - In einem aktuellen Bericht der EU-Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in den EU-Staaten bekommt Österreich ein äußerst positives Zeugnis ausgestellt. "Hier ist keine Rede von 'abgesandelt' und 'ramponiert'. Unsere UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen leisten Hervorragendes", kommentiert der SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Robert Laimer aktuelle Berichte. Außerdem wird aufgezeigt, dass die SPÖ mit ihrer Forderung nach einer Bildungsreform richtig liege, so Laimer: "Kritisiert wird die frühe Selektion im Schulbereich, die dazu beiträgt, dass später bei den Arbeitskräften viel Potenzial ungenutzt bleibt. Damit wird konservativen Blockadepolitikern eine klare Absage erteilt und der SPÖ-Vorschlag nach einer verschränkten Ganztagsschule unterstützt!"

Die konservativ dominierte EU stelle unserem Land ein gutes Zeugnis aus und disqualifiziere damit die 'Nestbeschmutzer', die unser Land schlecht reden wollen, so Laimer: "Mit der Studie wird Bundeskanzler Faymann attestiert, dass er auch in Zeiten der Krise Österreich gut geführt hat, dass sich unser Land durch seine Wirtschaftskompetenz positiv entwickelt hat." Laimer weist außerdem darauf hin, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) die hohe Steuerbelastung des Faktors Arbeit angesprochen hat, eine geringere Lohnsteuer empfehle und damit ebenfalls die Pläne der SPÖ und Bundeskanzler Werner Faymann nach einer Steuerreform unterstütze: "Arbeit wird in Österreich am höchsten in der ganzen Eurozone besteuert, wirklich große Vermögen aber kaum. Die SPÖ will eine Entlastung der ArbeitnehmerInnen und die Einführung einer Abgabe auf Vermögen ab einer Million Euro. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und ein Gebot der Fairness: Damit können die sehr reichen Menschen in Österreich mit einem kleinen Beitrag (ca. 0,5 Prozent) persönlich für den sozialen Zusammenhalt viel beitragen und mithelfen, unser Land in stabilen Verhältnissen erhalten."

Laimer distanziere sich davon, den WählerInnen "Sand in die Augen zu streuen", wie das die ÖVP mache: "Die ÖVP warnt vor einer rot-grünen Regierung, um davon abzulenken, dass sich Spindelegger nach wie vor nicht von der Option einer schwarz-blauen Koalition distanziert hat bzw. trennen kann. Und wie Politik in Österreich ohne die SPÖ aussieht, wissen wir aus der Vergangenheit leider nur zu gut - an den Folgen dieser Skandaljahre leiden wir noch heute!"

