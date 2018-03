Wr. Gemeinderat - SP-Vettermann: Wien ist eine innovative Bildungsstadt

Ganztägige Bildungseinrichtungen bieten qualifiziere Hilfestellungen für Schüler

Wien (OTS/SPW-K) - Heute, Donnerstag, lobte SP-Abgeordneter Heinz Vettermann im Zuge der Wiener Gemeinderatssitzung das "gute und reichlich nachgefragte Angebot öffentlicher Schulen in Wien". Er bezeichnet Wien als innovative Bildungsstadt und hob besonders den Ausbau der Campus-Modelle, die intensive Sanierung der Wiener Schulen sowie die Gratiskindergärten hervor.

Bezüglich des ganztägigen Bildungsangebotes betonte Vettermann nochmals: "Wir wollen natürlich niemandem etwas vorschreiben. In Wien haben wir schon nachgefragt und kennen die Antwort bereits: Die Wienerinnen und Wiener haben sich mit einem überwältigenden ,Ja' von 75 Prozent ein verstärktes ganztägiges Betreuungsangebot gewünscht." Der weitere Ausbau dieser Ganztagsangebote würde also keineswegs eine Zwangsbeglückung der Bürger bedeuten, sondern ganz im Gegenteil erst eine genügende Wahlfreiheit ermöglichen. Damit Kind und Karriere in Zukunft für jedermann leicht vereinbar sind. "Die hohe Zustimmung hat uns gezeigt, dass sehr wohl ein Bedarf an mehr ganztätigen Betreuungseinrichtungen gegeben ist", so Vettermann weiter.

Der große Vorteil dieses Angebotes läge darin, dass die Schüler am Nachmittag von qualifiziertem Personal betreut werden. "Während viele Eltern diese Rolle aber leider nicht übernehmen könnten. Entweder weil sie selbst nicht die nötige Schulbildung erhalten haben, um etwa einen AHS-Schüler eine ausreichende Hilfestellung zu bieten, oder aber arbeitsbedingt die Zeit dazu", unterstreicht Vettermann, "Dass wir hier institutionell etwas anbieten, ist also von äußerster Wichtigkeit!" Er betont zudem, dass der Schule selbstverständlich immer ein Bildungsauftrag zukommen würde und - an die FPÖ gerichtet -man den Eltern natürlich keineswegs die Erziehung abnehmen möchte. "Kinder erlernen in der Schule soziale Fertigkeiten und Gemeinschaftssinn. Das ist unumkehrbar, wenn sie das in der Schule nicht lernen, lernen sie woanders unter Umständen das Gegenteil", so der GR-Abgeordnete. Abschließend ließ Vettermann wissen, dass die Wahlfreiheit der Eltern, bezüglich der Schulen, die ihre Kinder besuchen, weiterhin gegeben sein muss.

