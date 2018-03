Wr. Gemeinderat - SP-Karner-Kremser: Rolle der FPÖ beschränkt sich auf Skandalisierung und Hetze

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Wachsamkeit gegen Korruption und Spekulation ist vorhanden. Nicht zuletzt, auf Grund der Abgründe, die sich in den derzeit laufenden Gerichtsverfahren auftun, in denen maßgeblich Personen aus der blau-schwarzen politischen Familie involviert sind", wehrt SPÖ-Gemeinderatsabgeordnete Waltraud Karner-Kremser heute, Donnerstag, Korruptionsvorwürfe der FPÖ im Wiener Gemeindetag ab. Als Reaktion auf schwarz-blaue Machenschaften habe man das Transparenzgesetz beschlossen, mit dem es gelungen sei Lobbyismus unter Kontrolle zu stellen.

Karner-Kremser betont, dass die Rolle der FPÖ in all den Jahren stets die der Skandalisierung, der Hetze und der Verunsicherung der Bevölkerung gewesen sei. "Sie sind die Populisten dieser Stadt und jetzt, wo Sie sich diese Rolle mit dem Team Stronach werden teilen müssen, werden Sie nervös und schlagen wild um sich", so die Gemeinderätin in Richtung FPÖ. Sie verbittet sich "vorbeugende Anschuldigungen" und hebt hervor, dass die SPÖ stets in die Bevölkerung investiert und für Innovation und Ausbau der Daseinsversorgung gesorgt habe und dies auch weiterhin tun wird. Währenddessen habe es die politische Familie der FPÖ in Kärnten geschafft "ein ganzes Land in Schieflage zu bringen", so Karner-Kremser. Abschließend: "Diesen Weg geht Wien nicht!"

