GPA-djp-Proyer: Weg der erfolgreichen kollektivvertraglichen Mindestlohnpolitik fortsetzen

Österreich mit kleinerem Niedriglohnsektor als andere europäische Länder

Wien (OTS/ÖGB) - Die Gewerkschaft der Privatangestellten, Duck, Journalismus, Papier (GPA-djp) wird den Weg der Anhebung von Mindestlöhnen- und gehältern auch bei den bevorstehenden Kollektivvertragsverhandlungen konsequent fortsetzen. "Gesicherte Mindestgrundgehälter sind nicht nur für die Beschäftigten wichtig, sondern für eine gesamte Volkswirtschaft ein Erfolgsfaktor. Die hohe kollektivvertragliche Abdeckung von nahezu 100 Prozent in Österreich führt dazu, dass unser Land einen bedeutend kleineren Niedriglohnsektor aufweist als andere europäische Länder. Das zeigte zuletzt auch eine aktuelle Studie der anerkannten Hans Böckler-Stiftung", erklärt der stv. Bundesgeschäftsführer der GPA-djp, Karl Proyer.

"Aktuell gibt es im Organisationsbereich der GPA-djp nur mehr wenig Branchen, in denen niedrige Beschäftigungsgruppen mit kaum Betroffenen unter einem Mindestgrundlohn bzw. -Mindestgrundgehalt von 1.300 Euro Brutto liegen. In wichtigen Wirtschaftsbereichen wie z. B. dem Handel stehen wir bei knapp 1.400 Euro Brutto, hier muss es bei den bevorstehenden Kollektivvertragsverhandlungen weiter Fortschritte geben. Die unverrückbare Zielsetzung, möglichst rasch 1.500 Euro Brutto in allen ca. 175 Kollektivverträgen als niedrigsten Einstiegslohn bzw. niedrigstem Einstiegsgehalt durchzusetzen, steht", kündigt Proyer an.

Bei allen Erfolgen gibt es aber auch nach wie vor Problembereiche. So ist es im Bereich der Werbung- und Marktkommunikation oder bei den Fotografen bislang nicht gelungen, einen österreichweiten Kollektivvertrag zu etablieren. "Hier wäre eigentlich die Wirtschaftskammer endlich am Zug", erklärt Proyer. "Bei den Angestellten in Arztpraxen gab es in letzter Zeit gute Erfolge. Insgesamt sollten sich die österreichischen ÄrztInnen ein Beispiel an Vorarlberg nehmen, wo es eben gelungen ist, ein Mindestgrundgehalt von 1.400 Euro Brutto für die Angestellten zu vereinbaren."

"All jenen, die meinen, wirtschaftliche Dynamik könne man durch Niedriglöhne und die Aushebelung von kollektivvertraglichen Normen erzeugen, halten wir entgegen, dass wirtschaftliche Dynamik und wirtschaftlicher Erfolg dann entsteht, wenn die Beschäftigten in den jeweiligen Branchen vernünftige Mindestnormen vorfinden und durch kontinuierliche Lohn- und Gehaltserhöhungen die Kaufkraft gesichert wird. Auf einen Stillstand, der auf Kosten der Einkommen der Menschen geht, können wir verzichten", so Proyer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa-djp.at