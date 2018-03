Strolz: "Wir wollen ein starkes Ergebnis, um die rot-schwarze Mehrheit zu brechen"

Heute Abend lädt NEOS Salzburg zur Wahlfinale-Feier mit Sepp Schellhorn und Hans Peter Haselsteiner ins M32 ein.

Wien (OTS) - NEOS möchte am Sonntag österreichweit sowie in den Bundesländern ein starkes Ergebnis abliefern. Das ist wichtig, um neben dem Einzug auch das zweite Wahlziel zu erreichen: Wir wollen die rot-schwarze Mehrheit brechen, um wichtige Reformen anzustoßen.

Aktuelle Umfragen belegen, dass sich der monatelange Aufwärtstrend nicht nur gefestigt, sondern beschleunigt hat. Sowohl eine Online-Umfrage von meinungsraum.at als auch eine Telefon-Umfrage von Gallup sehen NEOS mit 4 Prozent klar im Parlament. Ein ähnlich gutes Bild bietet die aktuelle OGM-Umfrage im Kurier. "Das ist ein klarer Handlungsauftrag", so NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat Matthias Strolz, "der Stillstand hat ein Ablaufdatum!"

Volles Programm für die Zeit nach der Wahl

Zu tun gibt es genug, so Strolz: "Wir werden gemäß unserer politischen Schwerpunkte den Jahrzehnte währenden Stillstand in wichtigen Zukunftsbereichen beenden. Parteipolitik raus aus der Schule, Autonomie und Vielfalt der angebotenen pädagogischen Konzepte rein. Unser Pensionssystem enkelfit machen, denn die Politik lässt uns nachfolgende Generationen sehenden Auges in die Altersarmut laufen. Schluss mit der Staatsverschuldung! Wir müssen aufhören, auf Kosten uns nachfolgender Generationen zu leben. Steuern und Abgaben senken." Dass das geht, führen andere Länder eindrucksvoll vor. Wichtig ist NEOS auch der sparsamere Umgang mit Steuergeld:"Wir ernten viel Zuspruch für unseren Vorschlag zur Senkung der Parteienförderung um 75 Prozent und somit auf deutsches Niveau. Das werden wir nach der Wahl nicht vergessen!"

Schellhorn will nicht nur in Salzburg anpacken

"Viele Probleme, die wir in Österreich haben, werden auch in Salzburg deutlich", so Schellhorn. "Das größte Manko in der Politik ist die Mutlosigkeit, gegen die NEOS entschlossen antritt." So müsse etwa der öffentliche Verkehr verbesserte werden - was nicht zuletzt dem Tourismus zugute käme. Als konkretes Beispiel nennt Schellhorn die Regionalstadtbahn zur Anbindung des Salzburger Flughafens -selbstverständlich nach strenger Kosten-Nutzen-Rechnung und unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger. "Fest steht für mich: Der volle Betrieb des Flughafens Salzburg ist für den österreichischen Tourismus und die heimischen Wirtschaftstreibenden von elementarer Bedeutung."

Neuordnung des universitären Bereichs

NEOS steht im Bereich der Universitäten für eine grundlegende Reform der Finanzierung und hat ein umfassendes Konzept vorgelegt. "Wir wollen jeden erfolgreichen Ausbildungsplatz im Wettbewerb der autonomen Universitäten unabhängig von der Trägerschaft gleich dotieren", so Schellhorn, "einzige Kriterien sind Erfolg in Forschung und Lehre." Somit käme es für die medizinische Privatuniversität in Salzburg neben den Einnahmen aus Studiengebühren auch zu einer Dotation aus dem Budget des Wissenschaftsministeriums - die Schlechterstellung etwa im Vergleich zur stark geförderten MedUni Linz.

Deutliche Erleichterungen für Jungunternehmer

Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung von Rahmenbedingungen für Ein-Personen-Unternehmen

(EPU) sowie Klein-und-Mittel-Unternehmen (KMU). NEOS sieht diese Gruppe politisch nicht gut vertreten, obwohl sie das Rückgrat der Österreichischen Wirtschaft darstellen. Start-Ups sind der Schlüssel für Innovation und neue Arbeitsplätze. "Wir brauchen Anreize für privates Investment in junge Unternehmen, um deren Wachstum zu forcieren.

Die Einrichtung eines Jungunternehmerfonds aus Privatisierungserlösen, der mit einer Milliarde starten und mittelfristig auf zwei Milliarden Euro aufgestockt werden soll, würde hunderte Unternehmen beflügeln. Schellhorn: "Dafür muss sich der Staat bei Verbund, OMV oder Telekom auf eine starke Kernaktionärsrolle zurückziehen und eine Eigenkapital-Patenschaft übernehmen."

Mit einem One-Stop-Shop System sollen Gründungen vereinfacht und beschleunigt werden. Großen Veränderungsbedarf sieht NEOS beim Gewerberecht. "Das Gewerberecht müssen wir endlich ins 21. Jahrhundert holen." Auch die verpflichtende Kammer-Mitgliedschaft für Unternehmen ist ihm ein Dorn im Auge. "Wenn die Kammern Klein- und Einzelunternehmer ordentlich vertreten würden, dann bräuchten sie sich auch nicht an die Pflichtmitgliedschaft klammern", so Schellhorn abschließend.

Heute Abend wird außerdem das NEOS Wahlfinale gemeinsam mit Hans Peter Haselsteiner in Salzburg gefeiert. Wir laden Sie herzlich ab 18:00 Uhr ins M32 (Mönchsberg 32, 5020 Salzburg) ein.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS-Presseteam - presse @ neos.eu

Astrid Wolfram - 0676 7743000