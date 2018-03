Lotto: Dreifachjackpot - es geht um 4,5 Millionen Euro

Dreifachjackpot auch beim Joker, hier warten rund 800.000 Euro

Wien (OTS) - Der kommende Sonntag steht ganz im Zeichen des "Kreuzerl Machens", und das nicht nur wegen der bevorstehenden Nationalratswahl. Auch glücksspieltechnisch würde es sich lohnen, richtig zu wählen. Denn sowohl bei Lotto als auch beim Joker geht es um einen Dreifachjackpot. Für die "sechs Richtigen" warten rund 4,5 Millionen Euro, und das "Ja" zum Joker ist rund 800.000 Euro wert.

Dreimal hintereinander sowohl kein Sechser als auch kein Joker, das hat es in der Geschichte der Österreichischen Lotterien erst einmal gegeben, und zwar im Oktober 2006 (die Folgerunde endete dann übrigens mit vier Sechsern zu je 1,2 Mio. Euro und mit zwei Jokern zu je rund 670.000 Euro).

Sechs Spielteilnehmer tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 26.800 Euro. Je zwei Gewinne wurden in Wien und der Steiermark erzielt, je einer in Niederösterreich und im Burgenland.

Joker

Der Joker lockt nicht nur mit einem 800.000 Euro Dreifachjackpot, sondern auch mit seiner "Ja!ppy Birthday" Promotion. Dabei werden anlässlich des 25. Geburtstages von Joker unter allen bei den Ziehungen von Mittwoch, den 25. September, bis Sonntag, den 6. Oktober 2013, mitspielenden Joker Tipps zusätzlich 25-mal 25.000 Euro extra verlost.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25.9.2013:

3fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.010.940,30 - 4,5 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 26.794,70 106 Fünfer zu je EUR 1.654,50 315 Vierer+ZZ zu je EUR 194,80 6.480 Vierer zu je EUR 44,60 8.588 Dreier+ZZ zu je EUR 16,30 107.383 Dreier zu je EUR 4,70 345.250 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 3 23 38 40 42 45 Zusatzzahl: 29

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25.9.2013:

3fachJP Joker, im Topf bleiben EUR 620.609,80 - 800.000 Euro warten 16 mal EUR 7.700,00 135 mal EUR 770,00 1.210 mal EUR 77,00 12.525 mal EUR 7,00 124.914 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 0 2 0 7 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at