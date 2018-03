RK-Terminvorschau vom 1. bis 19. OKTOBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 1. bis 19. OKTOBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

DIENSTAG, 1. OKTOBER: 14.00 Uhr, Begrüßung der wienXtra Fachtagung "Freizeitwelten im Umbruch" durch StR Oxonitsch (Wiener Urania, 1., Uraniastraße 1) 15.00 Uhr, Jubilierende Hochzeitspaare 12. - 19. Bezirk mit StR Oxonitsch (Rathaus, Festsaal) MITTWOCH, 2. OKTOBER: 09.30 Uhr, Eröffnung der neuen Räumlichkeiten in der Volkshochschule durch StR Ludwig und StR Oxonitsch (9., Lustkandlgasse 50) 16.00 Uhr, Sondersitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) DONNERSTAG, 3. OKTOBER: 10.30 Uhr, Pressekonferenz im Rahmen der Fachkonferenz "Amtliche Buntmachung: 15 Jahre Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) mit StRin Frauenberger, Morten Kjaerum (European Union Agency for Fundamental Rights) und Wolfgang Wilhelm/WASt (Rathaus, Grauer Salon) 18.30 Uhr, Festveranstaltung und Ausstellungseröffnung "90 Jahre Bezirksmuseum Meidling - 1923 - 2013", Begrüßung: Prof. Vladimira Bousska, Museumsleiterin, Festrede: BVin Votava, Präsidentin des Museumsvereins und Heinz Spitznagel, Präsident der ARGE der Wiener Bezirksmuseen (Bezirksmuseum Meidling, 12., Längenfeldgasse 13-15) FREITAG, 4. OKTOBER: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 4. Wiener Augentag "Gut sehen - ein Leben lang!" (Rathaus, Festsaal) 10.45 Uhr, Eröffnungsfeier WU Campus mit StR Oxonitsch (Campus WU, 2., Welthandelsplatz 1) SAMSTAG, 5. OKTOBER: 18.00 Uhr bis Sonntag, 6. Oktober, 1.00 Uhr, Lange Nacht der Museen (Wienbibliothek, Musiksammlung, Loos-Räume, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock, Infos: (+43 1)4000-84926, www.wienbibliothek.at) MONTAG, 7. OKTOBER: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Straßennamen und Stadtidentität", Podiumsgespräch mit Klara Löffler und Oliver Rathkolb, Anmeldung unter: 501 70 377 (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) MITTWOCH, 9. OKTOBER: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Norbert Blecha sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dr. Harald Sicheritz durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: 22 ernst mach forum. Wissenschaft im dialog: "Was wäre, wenn wir ewig lebten? Visionen, Versprechungen und Einwände" mit Jutta Gampe, Pidder Jansen-Dürr, Andreas Motel-Klingebiel, Stefan Lorenz Sorgner(Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1., Sonnenfelsgasse 19, Theatersaal) DIENSTAG, 15. OKTOBER: 17.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: 8. Wiener NobelpreisträgerInnenseminar 2013: "Wirtschaft", Vorträge: Gary Becker, James Hackman, Finn Kydland, Roger Myerson (Rathaus, Festsaal) DONNERSTAG, 17. OKTOBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Klubobmann a.D. Sektionschef Dr. Matthias Tschirf durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) SAMSTAG, 19. OKTOBER: 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Amateurfilmtag "Home Movie Day 2013" (Wienbibliothek im Rathaus, Eingang 1., Lichtenfelsgasse 2, Stiege 6, 1. Stock, Kontakt: www.filmmuseum.at, Tel.: 01/533 70 54, am Veranstaltungstag: Wienbibliothek, Tel.: 01/4000-84926)

