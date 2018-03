ÖGB-Achitz: Kein Änderungsbedarf im heimischen Kollektivvertragssystem

Gute Löhne und Gehälter sind gut für alle

Wien (OTS/ÖGB) - "Die aktuelle Diskussion über die Lohnfindung in Österreich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen", sagt Bernahrd Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB zu diversen Äußerungen, die seit der Fernsehkonfrontation von Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger getätigt werden. "Es hat erstens keiner der beiden davon gesprochen, vom derzeitigen System abzugehen. Zweitens haben wir in Österreich ein Kollektivvertragssystem, um das uns viele in Europa beneiden", so Achitz.

In Österreich gelten derzeit fast 860 Kollektivverträge, knapp 480 davon werden jährlich von den Gewerkschaften und Arbeitgebern der Branchen neu verhandelt. Rund 98 Prozent aller heimischen ArbeitnehmerInnen arbeiten unter dem Schutz von Kollektivverträgen. "Diese hohe Dichte an Kollektivverträgen schafft Sicherheit auf beiden Seiten: bei den ArbeitnehmerInnen, was ihre Einkommen und die Arbeitsbedingungen betrifft, und bei den Unternehmen einer Branche, die dadurch gleiche Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Lohndumping und Preisdumping werden so verhindert", sagt Achitz.

"Wer behauptet, die Gewerkschaften oder auch andere wollten mit einem Schlag in allen Branchen 1.500 Euro Mindetslohn oder -gehalt einführen, sagt wissentlich etwas Falsches", so Achitz. Wie schon bei der letzten Sozialpartnervereinbarung, wo es darum gegangen sei, bis zum Jahr 2009 1.000 Euro Mindestlohn/-gehalt umzusetzen, gehe es selbstverständlich um die schrittweise Umsetzung dieser Forderung. "Die Gewerkschaften in den Branchen wissen sehr genau, was die Betriebe verkraften können, denn in den Kollektivvertrags-Verhandlungsteams sind Betriebsräte eingebunden."

Die Aussagen, zu hohe Löhne und Gehälter wären schlecht für die Wirtschaft, weist Achitz zurück: "Vor kurzem hat Wirtschaftsminsiter Mitterlehner das gleiche behauptet, er sollte es aber besser wissen:

Gute Einkommen sorgen für Kaufkraft, das sichert den Konsum ab, sorgt für Einnahmen bei den Betrieben und im Steuertopf. Gute Löhne und Gehälter sind also gut für alle."

