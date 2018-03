Grünberger: Nur eine starke ÖVP verhindert den SPÖ-Steuerwahn

SPÖ-Steuerpläne fressen Zukunft unserer Jungen auf - Eine Stimme für Faymann heißt neue Schulden und Belastungen, die kommende Generationen tragen müssen - Keine Wahlzuckerln auf Pump mit der ÖVP

Wien, 26. September 2013 (ÖVP-PK) "Nur eine starke ÖVP verhindert den SPÖ-Steuerwahn. Die SPÖ-Steuerpläne fressen die Zukunft unserer Jungen auf", betont ÖVP-Jugendsprecherin Mag. Silvia Grünberger, denn: "Ihre Forderung nach immer neuen Steuern und Abgaben nehmen den Österreicherinnen und Österreichern die Luft zum Atmen. Und mit ihren Wahlzuckerln auf Pump bürden sie den nächsten Generationen einen Schuldenrucksack auf. Damit schafft die SPÖ ein Klima der Unsicherheit für unsere Jungen." Die ÖVP stellt sich vehement gegen neue Steuerfantasien der Roten und gegen unrealistische Versprechungen, deren Finanzierung in den Sternen steht. "Klar ist: Eine Stimme für Faymann bedeutet neue Schulden und Belastungen, die die kommenden Generationen tragen müssen. Hier sagt die ÖVP klar Stopp! Denn wir wollen unseren Kindern ein besseres Österreich mit den besten Perspektiven für unsere Jugend hinterlassen." Und während andere nur über die Jungen bestimmen wollen, lässt die ÖVP sie mitbestimmen. "Denn sie wissen am besten, was sie brauchen, um für die Zukunft gerüstet zu sein." ****

"Ein Kanzlerwechsel ist, was es jetzt für Österreich braucht. Denn weitere fünf Jahre mit einem Kanzler Faymann bedeuten Stagnation, neue Steuern und Belastungen. Wenn unser nächster Bundeskanzler Michael Spindelegger heißt, wird Österreich auf Vordermann gebracht. Denn er hat die Konzepte, die unser Land weiterbringen", betont die ÖVP-Abgeordnete, und abschließend: "Die ÖVP weiß, dass die Jungen unsere Zukunft sind. Deshalb verdienen sie eine Regierung, die nicht über sie bestimmt, sondern sie auch politisch mitgestalten lässt. Faymann hatte seine Chance, er hat sie nicht genutzt. Am 29. September steht ein Kanzlerwechsel in Österreich an. Denn die Zeit für einen Bundeskanzler Michael Spindelegger ist gekommen!"

