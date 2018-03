Jenewein ad Deutsch: Linker Traumtänzer Deutsch zeichnet für größte Wahlniederlage der SPÖ verantwortlich!

Am Sonntag rutscht die Wiener SPÖ bei den NR-Wahlen unter die 30% Marke - Deutsch ist dafür hauptverantwortlich!

Wien (OTS/fpd) - Die Verbaldiarrhoe des sozialistischen Parteisekretärs Deutsch hat heute einen weiteren Niveautiefpunkt erreicht. Seine Verhaltensauffälligkeit wäre weiter nichts Besonderes - schon vor der vergangenen Wien-Wahl hat der Herr SP-Sekretär der FPÖ in regelmäßigen Abständen eine veritable Niederlage prognostiziert. Dass aber LAbg. Christian Deutsch als Totengräber der ehemals starken Wiener SPÖ nach wie vor seine linke Hetze vom Stapel laufen lässt, zeuge von der dünnen Personaldecke der Wiener Rathaussozialisten, so heute NAbg. Hans-Jörg Jenewein in einer Replik.

Am kommenden Sonntag darf der Herr SP-Sekretär dann seinen trauernden Genossen erklären, warum die Wiener SPÖ unter die 30% Marke gerutscht ist und wie es denn im ehemals "roten Wien" künftig weitergehen wird. Er, Deutsch, trage dann neben dem Verlust der Absoluten in Wien im Jahr 2010 auch für das miserabelste Ergebnis der SPÖ bei Bundeswahlen die Verantwortung. Bleibt nur zu hoffen, dass er uns als politischer Pausenclown noch lange erhalten bleibt. Deutsch garantiert nämlich Niederlage um Niederlage für den Sozialismus in Wien, so Jenewein abschließend. (Schluss)

