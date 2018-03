Wr. Gemeinderat - SP-Nevrivy: "Freiheitlicher Skandalsumpf darf sich nie mehr wiederholen

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Partei mit den meisten verurteilten Politikern will sich in der Aktuellen Stunde also über Einhaltung von Gesetzen unterhalten", zeigte sich SP-Gemeinderat Ernst Nevrivy in der Wiener Gemeinderatssitzung am Donnerstag amüsiert.

"Die FPÖ sollte da mit ihrem Ex-Mandatar Rosenstingl reden, der sieben Jahre Haft wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs und Untreue erhielt. Sie sollte mit Gernot Rumpold reden, der in erster Instanz zu drei Jahren unbedingt wegen Untreue verurteilt wurde. Sie sollte mit dem ehemaligen freiheitlichen Klub- und Landesobmann aus Niederösterreich, Bernhard Gratzer, reden: Er wurde rechtskräftig wegen Untreue zu drei Jahren Haft verurteilt, davon neun Monate unbedingt. Gegen Mathias Reichhold wird wegen dubioser Honorare von der Telekom wegen des Verdachts der Untreue ermittelt, der Ex-FPK-Chef Uwe Scheuch wurde in der Part-of-the-Game-Affäre zu sieben Monaten bedingt und einer Geldstrafe von 67.500 Euro verdonnert. Karl-Heinz Grasser leistete sich auf Kosten der Industriellenvereinigung eine extrem teure Homepage, später lief er zur ÖVP über - so wie viele Freiheitliche oft herumlaufen", so Nevrivy weiter.

"Ich könnte diese Liste noch beliebig fortsetzen, doch meine Redezeit hier ist beschränkt. Eines kann man aber sagen: Es war ein riesiger Skandalsumpf, und so etwas darf niemals wieder passieren. Ich behaupte nicht, dass alle freiheitlichen Politiker korrupt sind. Wenn allerdings heutzutage ein Politiker verurteilt wird, dann ist er meist aus dem freiheitlichen Lager", so Nevrivy abschließend.

