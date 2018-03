Staffelfinale für ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" am 30. September

Ein frisch verheiratetes Paar und viele Verliebte - Elizabeth T. Spiras Erfolgsbilanz

Wien (OTS) - Sieben glückliche Liebespaare - und eines davon ganz frisch verheiratet: Das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann! Zum Abschluss der 17. Staffel der ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" am Montag, dem 30. September 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 präsentiert Elizabeth T. Spira neue Erfolgsstorys und spricht mit den Kandidatinnen und Kandidaten vergangener Sendungen über deren Erlebnisse.

Rudolf, 78-jähriger Pensionist aus Salzburg und FKK-Fan, wünschte sich eine schlanke, hübsche, sportliche Dame, die sein Faible für Nacktkörperkultur teilt und mit ihm auf seine Lieblingsinsel Krk fährt, "wo ich mich gerne ohne Bekleidung ins Meer stürze". Rudolfs Traum ging in Erfüllung: Er verliebte sich in Elisabeth, eine 68-jährige Salzburgerin. Die Welt ist wieder schön: "Es glänzt alles rosarot. Die Schmetterlinge flattern. Ich mag sie sehr. Bereits beim ersten Blick hat es gefunkt. Ich wusste, ich brauche nicht mehr weiterschauen." Gemeinsam urlaubten sie bereits, "nackt unter Nackten" - auf "seiner" Insel Krk.

Charly, 40-jähriger Beamter aus Linz, fühlte sich nach der Scheidung von seiner Frau, "total allein". Der zweifache Vizeweltmeister im Bankdrücken ist zu schüchtern, selbst Frauen anzusprechen. Charly hatte Glück: Die Sendung sah die 39-jährige Ukrainerin Elena, die seit fünf Jahren in den Sommermonaten nach Österreich kommt und als Saisonarbeiterin Gemüse und Obst erntet. Elena: "Er hat mir sofort gefallen - vor allem sein Lachen." Deshalb schickte sie Charly sofort ein Foto. Dieser verliebte sich prompt in ihr Bild, rief an, traf sie - und der Blitz schlug ein. Charly: "Ich bin irrsinnig glücklich. Ich habe Schmetterlinge im Bauch." Die zwei Verliebten leben bereits zusammen und Charly strahlt: "Ich habe den Hauptgewinn gemacht. Ich hätte es nicht besser erwischen können."

Johann, 55-jähriger voest-Arbeiter aus Oberösterreich, seit zwei Jahren verwitwet, hatte seiner verstorbenen Frau versprochen, eine neue Verbindung einzugehen. Und obwohl er seiner Gattin noch immer nachtrauert, hat er auch "Sehnsucht nach Geborgenheit und Herzenswärme". Fast 700 Damen wollten Johann Trost spenden. "Ich bin überwältigt. Ich habe unglaubliche Komplimente bekommen. Ich habe nicht gewusst, dass ich so schöne Augen oder Lippen habe. Und so viele liebe Damen, die mir wunderbare Liebesbriefe geschrieben haben. Ein bissel bin ich überfordert. Ich habe bis jetzt erst wenige Damen getroffen und jede einzelne ist total nett und sympathisch." Johann will sich Zeit lassen, eine Entscheidung zu treffen: "Ich will nicht von einem Herz zum anderen springen."

Walter, 74-jähriger Pensionist aus dem Salzburgerland, wünschte sich nach dem Tod seiner Lebensgefährtin wieder eine "feste Beziehung mit allem Drum und Dran". Die 66-jährige Edith sah die Sendung und verliebte sich in seine Stimme und sein Lächeln: "Ich war innerlich aufgewühlt. Der Mann hat es mir angetan." Sie schrieb einen Brief, Walter rief an, sie trafen einander, der "Schmäh lief", sie lachten viel und das "Feuer der Liebe loderte". Nun leben sie zusammen und fühlen sich im siebenten Himmel: "Es geht uns gut, wir haben immer etwas zum Lachen, wir lieben uns."

Kurt, 52-jähriger Landschaftsgärtner und Blues-Sänger aus Oberösterreich, war seit vielen Jahren ohne feste Partnerin. In den 1990er Jahren hatte er zwei Affären: "Am Anfang war immer alles Liebe. Doch alsbald gab es Streit und die Egos brachen durch." Trotz Schüchternheit und Bindungsangst hat sich der Musiker nach der Sendung Hals über Kopf in "die nette Grete" aus dem Nachbardorf verliebt und ihr ein Lied gewidmet.

Susan, 42-jährige Modedesignerin aus Salzburg, kam als junges Mädchen aus der Demokratischen Republik Kongo nach Österreich, verliebte sich, heiratete, und bekam vier Söhne. Nach 21 Jahren reichte sie die Scheidung ein. Der Grund: "Er war zu eifersüchtig, das hat nicht mehr funktioniert." Nach der Sendung erhielt Susan viel Post, doch ihrem jetzigen Partner, dem 82-jährigen Erich, begegnete sie auf der Straße. Er sprach sie an: "Sie sind doch die Susan aus den ,Liebesg'schichten'. Ich bin verwitwet und suche eine Frau." Darauf antwortete Susan: "Und ich bin geschieden und suche einen Mann." Susan gefällt an Erich "sein Charakter, seine Ruhe und die Art, wie er mich liebt". Und Erich schwärmt: "Ihre Spontanität und ihr Esprit sind wunderbar." Und beide: "Wir freuen uns, dass wir uns gefunden haben."

Die große Überraschung der Bilanzfolge: Zwei Kandidaten aus der heurigen Staffel - Mathilde, 57-jährige Krankenschwester aus dem Burgenland, und Karl, 55-jähriger Künstler aus der Steiermark - haben sich ineinander verliebt und am Freitag, dem 13. September, geheiratet. "Bei uns", sagt Karl, "hat es nicht nur gefunkt, da ist der Blitz eingeschlagen."

"Liebesg'schichten und Heiratssachen" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Neue Kandidat/innen für nächste Staffel gesucht!

Im Sommer 2014 kehrt die beliebte ORF-Reihe wieder auf den Bildschirm zurück. Deshalb werden ab sofort interessierte Kandidatinnen und Kandidaten gesucht- Wer bei neuen Staffel eilnehmen möchte, schreibt an: ORF, Kennwort "Liebesg'schichten", Würzburggasse 30, 1136 Wien, oder ruft an unter (01) 581 09 78 bzw. schickt eine E-Mail an:

liebesgschichten@ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at