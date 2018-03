Umfassendes Medienreformpaket muss Forderungen des privaten Rundfunks berücksichtigen

Liberalisierungs- und Entbürokratisierungsmaßnahmen sowie Erhöhung der Förderung für Privatsender unumgänglich

Wien (OTS) - Im Rahmen der Österreichischen Medientage haben SPÖ und ÖVP ein "großes Medienpaket" angekündigt, mit dem die Rahmenbedingungen des Medienmarkts verändert werden sollen. Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) begrüßt solche Reformmaßnahmen, sofern sie das Ziel der Entwicklung eines möglichst vielfältigen Medienmarkts mit fairen Wettbewerbsbedingungen verfolgen.

Klaus Schweighofer, Vorstandsvorsitzender des VÖP und Vorstand der Styria Media Group: "In vielen Bereichen des Medienmarkts sind Reformen notwendig und angebracht. Das betrifft nicht nur den ORF, dessen Finanzierung so aufgestellt werden muss, dass er von der Werbewirtschaft unabhängig wird und ausschließlich seinem Kernauftrag verpflichtet ist. Auch die Forderung der Verleger nach einer Erhöhung der Presseförderung ist nachvollziehbar."

Doch Schweighofer weist auch mit Nachdruck auf die notwendigen Reformen für den Privatrundfunk hin: "Mindestens ebenso wichtig ist die Erhöhung der Privatrundfunkförderung, durch die in den letzten Jahren wertvolle Impulse gesetzt wurden. Die aktuelle Situation des Privatrundfunkmarkts zeigt deutlich, dass die wirtschaftlichen Grundlagen weiterhin äußerst schwierig sind. Eine Erhöhung des Privatrundfunkfonds von derzeit 15 auf 30 Millionen Euro ist unverzichtbar, um die Branche zu unterstützen und ihre publizistische Vielfalt abzusichern."

Doch nicht nur die Finanzierung ist für den VÖP ein zentrales Thema. "Zusätzlich sind Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen der privaten Fernseh- und Radiosender erforderlich, um unnötige bürokratische Hindernisse aus dem Weg zu räumen und den Sendern mehr Spielräume gewähren.", erläutert Schweighofer. Der VÖP hat hierzu konkrete und mit der gesamten Privatrundfunkbranche abgestimmte Novellenvorschläge erarbeitet, die - so Schweighofer - so rasch wie möglich umgesetzt werden müssen.

Auch die Weiterentwicklung des Markts in technologischer Hinsicht ist für Schweighofer wichtig: "Neben diesen Gesetzesänderungen ist vor allem für die Zukunft der Gattung Radio eine Digitalisierungsoffensive notwendig, um das Radio in der digitalen Welt fest zu verankern und neue Präsentationsmöglichkeiten wie etwa über DAB+ zu schaffen."

Was die in Aussicht gestellte ORF-Reform betrifft, so warnt Schweighofer eindringlich davor, gedanken- und kritiklos den Forderungen des ORF nachzukommen: "Der ORF verfügt bereits über genug Geld! Weitere finanzielle Mittel, etwa eine Verlängerung der sogenannten Gebührenrefundierung, sind nicht notwendig." Er macht dies auch an einem Beispiel deutlich: "Allein für Eigenwerbung in anderen Medien - wie z.B. die Ö3-Imagekampagnen - gibt der ORF im Jahr insgesamt 18 Millionen Euro aus. Zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags leisten diese Imagekampagnen keinerlei Beitrag." Weitaus wichtiger sei es, so Schweighofer, den ORF stärker zu seinen Programmauftrag zu verpflichten und dessen Abhängigkeit von Werbeumsätzen zu reduzieren. "Mittel- bis langfristig muss der ORF - wie fast alle öffentlich-rechtlichen Sender in Europa - werbefrei sein.", so Schweighofer.

Rückfragen & Kontakt:

Corinna Drumm, VÖP-Geschäftsführerin

Tel. 01 / 51633-3166, E-Mail: corinna.drumm @ voep.at