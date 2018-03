"Bananas!: Nicaraguanische Landarbeiter gegen mächtigen US-Konzern im "dok.film" am 29. September

Fortsetzung des dokumentarischen Justizthrillers von Frederik Gertten am 6. Oktober

Wien (OTS) - Hubschrauber fliegen über weitläufige Felder und versprühen eine giftige Flüssigkeit: Szenen des Films "Bananas!" erinnern an Vietnam in den 60er Jahren. Doch es handelt sich weder um Napalm noch um "Agent Orange", sondern um das Schädlingsbekämpfungsmittel DBCP. Das Pflanzengift, das der US-amerikanische Nahrungsmittelkonzern Dole Food in den siebziger Jahren auf nicaraguanischen Bananenplantagen einsetzte, verursacht über Hautkontakt Unfruchtbarkeit und Krebs. Zahlreiche Landarbeiter erkrankten in der Folge und strengten - 30 Jahre später - einen Prozess gegen Dole Food an. Der renommierte schwedische Regisseur Fredrik Gertten zeigt in "Bananas!" die Machenschaften der nicaraguanischen Bananenindustrie und den juristischen Kampf zwischen David und Goliath. Der Film aus dem Jahr 2009, den "dok.film" am Sonntag, dem 29. September, um 23.05 Uhr in ORF 2 präsentiert, erinnert an einen traditionellen Justizthriller. Weite Teile zeigen Gerichtsverhandlungen und Interviews mit den Opfern und ihrem Anwalt in berührenden, intensiven Momenten.

Die Ironie der Geschichte: Filmemacher Gertten wurde selbst zum Angeklagten. Dole Food ging gerichtlich gegen den Film vor, um die Aufführung zu verhindern. In der 55-seitigen Klagsschrift hieß es, Gertten habe mit seinem Film "... die Ehre der Dole Food Company und ihrer 75.000 Beschäftigten gekränkt und die Geschäfte beschädigt ...". Aufgrund der zu befürchtenden weltweiten Negativ-PR zog der US-Konzern die Klage allerdings wieder zurück.

Doch damit ist der Fall "Dole gegen Gertten" noch längst nicht zu Ende. Am Sonntag, dem 6. Oktober, um 23.05 Uhr in ORF 2 zeigt "dok.film" mit "Big Boys Gone Bananas", wie dieser David-gegen-Goliath-Kampf weitergeht und was ein engagierter Dokumentarfilmemacher wie Frederik Gertten erleben muss, wenn Mächtige sich angegriffen fühlen.

Die hässliche Seite unserer Konsumgesellschaft: Auf den zahlreichen Plantagen Nicaraguas ernteten die Arbeiter in den siebziger Jahren tonnenweise Bananenstauden. Sie zerrten die Früchte mit bloßen Händen, lediglich an einem Seil befestigt, die Felder entlang. Harte Knochenarbeit mit fatalen Folgen: Das Pflanzengift, mit dem der Obstproduzent Dole Food seine Früchte behandelte, dringt über den Hautkontakt in den Körper ein und verursachte bei den Arbeitern Unfruchtbarkeit und Krebs.

30 Jahre später strengen die Geschädigten deshalb mit dem Anwalt Juan Dominguez einen Prozess an. Der Jurist, ein gebürtiger Kubaner, engagiert sich vehement für zwölf Arbeiter, die auf den Bananenplantagen des Obstkonzerns Dole gearbeitet hatten. Virtuos führt Anwalt Dominguez den Kampf David gegen Goliath in der Tradition der lateinamerikanischen Guerillakämpfer - nur eben gewaltlos und mit juristischen Mitteln.

