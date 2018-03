FPÖ-Darmann: Gleichstellung behinderter Menschen in Österreich für Rot-Schwarz-Grün kein Thema

Behindertenpolitik bei allen TV-Konfrontationen kein Thema!

Klagenfurt (OTS) - Ein "Armutszeugnis" für die österreichischen Spitzenpolitiker von Rot, Schwarz und Grün stellte heute der freiheitliche Kärntner Spitzenkandidat NAbg. Mag. Gernot Darmann mit großer Entrüstung aus.

"Was sind das für Politiker, die zwar über Gendering herumstreiten und über die korrekte Anrede weiblicher Akademikerinnen philosophieren, aber mit keiner Silbe an die vielen tausenden Menschen mit Behinderungen in ganz Österreich denken, die immer noch um eine Gleichstellung im beruflichen und öffentlichen Leben kämpfen?", fragt sich Darmann.

Darmann nahm auch erneut Bezug auf die gestrige Plenarsitzung des Nationalrates, bei der ein FPÖ-Initiativantrag für eine Wertanpassung von Pflegegeld und Freibeträgen für behinderte Menschen an die Inflationsrate von Rot, Schwarz und Grün abgeschmettert wurde. Dies sei ein weiterer erbärmlicher Beweis für die fehlende, politische Sensibilität der Altparteien im Umgang mit jenen Menschen, die die Hilfe der Allgemeinheit am notwendigsten brauchen würden. Darmann versprach, sich in der nächsten Periode des Nationalrates massiv für die Anliegen der behinderten Menschen in Österreich einsetzen zu wollen.

