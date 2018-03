"Die Vollstreckung verlief ohne Besonderheiten." - Hinrichtungen in Wien, 1938 bis 1945

Hrsg. von Brigitte Bailer, Wolfgang Maderthaner und Kurt Scholz

Wien (OTS) - Die druckfrische Publikation ist den ungefähr 9.500 Österreichern und Österreicherinnen gewidmet, die im Nationalsozialismus hingerichtet wurden oder auf andere Weise im Zuge politischer Verfolgung ihr Leben verloren. Sie zollt Respekt auch jenen Zehntausenden, die von der Gestapo verhaftet, misshandelt, vor Gericht gestellt oder in Konzentrationslager gebracht wurden und -oft nur dank zufälliger Umstände oder Hilfe von Mitgefangenen -überleben konnten.

Den im Landesgericht Wien und vielen der am Militärschießplatz Kagran Hingerichteten wurde als letzte Demütigung nicht einmal ein würdevolles Begräbnis gegönnt. Ihre sterblichen Überreste wurden entweder unmittelbar nach der Hinrichtung oder erst nach Benutzung für anatomische Studien in Schachtgräbern, meist in der Gruppe 40 am Wiener Zentralfriedhof, verscharrt. Nichts sollte mehr an sie erinnern.

Nach 1945 bemühten sich Angehörige, Freunde und Freundinnen der Opfer, in jenem Teil der Gruppe 40 eine würdige Erinnerung an die Toten zu schaffen. Diesem Anliegen und den vorangegangenen Bemühungen entsprechend beschloss die österreichische Bundesregierung anlässlich des 75. Jahrestages des "Anschlusses" 1938, als Zeichen des Respekts gegenüber den Frauen und Männern des Widerstandes und den Opfern politischer Verfolgung diesen Teil der Gruppe 40 als nationale Mahn-und Gedenkstätte auszugestalten.

Einer Anregung des Bundeskanzleramts folgend wurde auch die vorliegende Publikation gestaltet, die vor allem jungen Menschen Leistungen des Widerstandes und die Schrecken politischer Verfolgung vermitteln soll. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes wurde mit der Durchführung betraut. Der Zukunftsfonds der Republik Österreich, die Kulturabteilung der Stadt Wien und das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur haben die Herstellung finanziert. Das Buch wird insbesondere den Höheren Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Inhalte sind auch dauerhaft als Download abrufbar: www.doew.at.

Die Publikation enthält einen historischen Überblick, Texte von ZeitzeugInnen und ausgewählte Biografien mit vielen Fotos und Dokumenten.

