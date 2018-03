"Bewusst gesund": Kampf gegen Hepatitis C

Außerdem am 28. September: Tipps für Senioren auf Reisen

Erfolgreiche Therapie - Kampf gegen Hepatitis C

Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, die meist durch Viren ausgelöst wird. Weltweit sind mehr als 200 Millionen Menschen mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert. In Österreich sind rund 90.000 Menschen davon betroffen. Die meisten von ihnen, ohne es zu wissen. Die chronische Virushepatitis (Hepatitis B, Hepatitis C) ist die weltweit häufigste, in Zentraleuropa zweithäufigste Ursache für chronische Lebererkrankungen mit potenziell schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Leberzirrhose und Leberkrebs. Das Hepatitis-C-Virus hat die Fähigkeit, sich ständig zu verändern. Deshalb ist es noch nicht wie z. B. bei Hepatitis A und B gelungen, einen Impfstoff gegen das Hepatitis-C-Virus zu entwickeln. Eine frühzeitige Diagnose ist besonders wichtig, damit der betroffene Patient so rasch wie möglich die optimale Therapie bekommt.

Gefährliche Darmparasiten - Krank nach der Fernreise

Jeder zweite bis dritte Urlauber hat auf einer Tropenreise schon einmal Bekanntschaft mit den typischen Reisedurchfall-Erregern gemacht. Anders als bei der klassischen Reisediarrhöe, die schnell wieder ausgeheilt ist, gibt es aber auch Parasiten, die bis zu viele Monate andauernde Darmbeschwerden verursachen können. Die Symptome klingen zeitweise auch wieder ab, weswegen ein Zusammenhang mit der vorangegangenen Reise nicht immer gleich zu erkennen ist. Es kommt auch vor, dass die Keime bei den ersten Stuhluntersuchungen nicht nachweisbar sind. Für die Betroffenen hat das einen langen Leidensweg zur Folge. Die junge Wienerin Gabriele Egartner hat aus ihrem zweiwöchigen Urlaub in Afrika ebenfalls ungebetene Gäste mitgebracht, die sie ein halbes Jahr einfach nicht mehr loswurde.

Späte Schwangerschaft - Geringe Chancen für Mütter ab 40

Junge Frauen lassen sich heutzutage Zeit mit dem Kinderkriegen. Allerdings müssen viele feststellen, dass sich jenseits der 30 ihre Chancen Mutter zu werden rasch verschlechtern. Auch die "künstliche Befruchtung" - die In-vitro-Fertilisation - hat ihre Grenzen, da die Fruchtbarkeit der Frau nach dem 35. Lebensjahr rapide abnimmt. Seit einiger Zeit gibt es aber die Möglichkeit, Eizellen einzufrieren und Jahre später zu befruchten und wieder einzupflanzen. Dieses "Social Egg Freezing" ist allerdings in Österreich rechtlichen Einschränkungen unterworfen und auch die Haltbarkeit der eingefrorenen Eizellen ist einigen Risken unterworfen. "Bewusst gesund" hat eine 44-jährige Frau getroffen, die über ihren späten Kinderwunsch berichtet, und mit einem Experten über die realistischen Chancen für eine späte Schwangerschaft gesprochen.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema Senioren auf Reisen

Gerade jetzt in der kühleren Jahreszeit gehen ältere Menschen besonders gerne auf Reisen. Mittlerweile ist ja selbst ein hohes Alter kein Grund mehr, zu Hause zu bleiben. Worauf man aber achten muss, um wieder gesund vom Urlaub zurückzukommen, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

