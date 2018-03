Kärntner Tourismus: "Sensationslüsterne Zahlenspielereien bringen nichts"

Gegen den Vorwurf der laxen Meldemoral nimmt Tourismussprecher Hinterleitner die Branche in Schutz.

Klagenfurt (OTS) - Entschieden zurückgewiesen hat heute Tourismusspartenobmann Helmut Hinterleitner die jüngste Debatte um die Sommernächtigungszahlen in Kärnten. Er bezeichnet die Aufregung als "typische Reflexrektion: Kaum steht ein Minus vor der Nächtigungszahl, schreien die sattsam bekannten Wortspender Haltet den Dieb!, ohne nachzurechnen oder auch nur eine Sekunde nachzudenken."

Zur Versachlichung der eindimensional geführten Diskussion führt Hinterleitner an, dass es im vergangenen August ein Nächtigungsminus von 1,3 Prozent gegeben habe. Das sei nicht erfreulich, aber müsse im Zusammenhang damit gesehen werden, dass die Kärntner Tourismusbetriebe im Sommer 2012 ein sattes Plus von 3,2 Prozent eingefahren hätten. Hinterleitner: "Wann wird man endlich begreifen, dass solche sensationslüsternen Zahlenspielereien nichts bringen, außer dem Tourismusland Kärnten Schaden zuzufügen?"

Die billigste Erklärung für den angeblichen "Bauchfleck" sei aber, die "Schuld" am Nächtigungsrückgang den Betrieben anzulasten und ihnen gar eine laxe Meldemoral zu unterstellen. Hinterleitner: "Das weisen wir auf das Schärfste zurück! Besonders die Tourismusbetriebe leben ja geradezu in einem Überwachungsstaat: Geprüft von eigenen Melde-Kontrollorganen des Landes, die bis in die Gästezimmer schnüffeln, überfallsartig kontrolliert durch die Finanzpolizei in schwarzen Lederjacken, mit Null-Toleranz der Gebietskrankenkasse beamtshandelt, wenn eine Aushilfskraft einmal verspätet angemeldet wurde. Und überall Strafen, die in die tausende Euro gehen. Wie, bitte, sollen da Nächtigungen in statistikrelevanten Dimensionen verheimlicht werden?"

Statt sich also weitere Drangsalierungsmaßnahmen für die Wirtschaft auszudenken, wäre es eine wirklich sinnvolle Hausaufgabe des Staates, bei dieser überbordenden Bürokratie anzusetzen und den Unternehmern wieder mehr Zeit für ihre Betriebe und für ihre Gäste zu lassen, verlangt Spartenobmann Hinterleitner.

