Wöginger: Swap-Affäre offenbart ein weiteres Mal rote Casino- Mentalität

SPÖ verzockt Steuergeld und Zukunft unserer Kinder – Zeit für mehr Ehrlichkeit und Mut im Bundeskanzleramt gekommen – Zeit für Kanzler Michael Spindelegger

Wien, 26. September 2013 (ÖVP-PD) "Dass sich die Stadt Linz ohne geeignet qualifiziertes Personal auf Swap-Geschäfte einlässt, offenbart die Glücksspiel-Mentalität der Roten: Die SPÖ verzockt nicht nur das Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher. Sie verzockt auch die Zukunft unserer Kinder. Ein derartiges Verhalten ist schändlich und unehrlich", betont ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger zu den gestrigen Aussagen des ehemaligen Linzer SPÖ-Finanzstadtrat Mayr im Linzer-Swap-Prozess. Bezeichnend findet Wöginger zudem Mayrs Aussage, dass er an der London School of Economics (LSE) einen Lehrgang "Strategie und Spieltheorie" besucht habe. "Den Roten darf man kein Geld überlassen. Und wenn die Genossen spekulieren, verschätzen sie sich. Die ÖVP wird der SPÖ auf die Finger schauen und nicht müde werden, Ehrlichkeit einzufordern. Faule Ausreden sind zu wenig!" Abschließend hält der ÖAAB-Generalsekretär fest: "Der Steuermann der SPÖ dreht Däumchen, die rote Parteizentrale dreht vorzugsweise an der Wahrheit und die roten Zocker drehen vorzugsweise ihre

Runden im Casino. Die ÖVP wird daher nicht müde werden, die müde SPÖ aufzuscheuchen und für mehr Tempo zu sorgen: Wir wollen Konzepte sehen! Wir wollen Ideen sehen! Wir wollen Fleiß und Mut sehen! Da geht es uns wie den Wählerinnen und Wählern, die am 29. September darüber abstimmen, wer die besseren Konzepte für die Zukunft dieses Landes hat. Aber wie der Linzer SPÖ-Swap-Skandal beweist, sind ja ohnehin die anderen Schuld, wenn man der SPÖ glaubt. Deshalb: Die Zeit für mehr Ehrlichkeit und Mut im Bundeskanzleramt ist gekommen. Zeit für einen Bundeskanzler Michael Spindelegger!" ****

