Wr. Gemeinderat - SP-Stürzenbecher: "FPÖ springt beim Sportklub-Platz nur auf fahrenden Zug auf"

Wien (OTS/SPW-K) - Mit ihrem Antrag zur Sanierung des Sportklub-Platzes springt die FPÖ nur auf einen bereits fahrenden Zug auf", so der Wiener SP-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher am Rande der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Derzeit laufen dazu bereits erfolgversprechende Gespräche mit der neuen Führung. Außerdem wird der Gemeinderat heute einen rot-grünen Antrag beschließen, dass die Stadt Wien die Sanierung unterstützen soll."

Der Wiener Sportklub (bzw. Wiener Sport-Club) gehört zu den ältesten, traditionsreichsten und erfolgreichsten Fußballvereinen Wiens. Mit drei Meistertiteln und historischen Triumphen hat sich der Wiener Sport-Club einen Platz in der heimischen Fußballgeschichte erworben und dem Wiener Fußball alle Ehre gemacht.

Der Sportklub-Platz in Dornbach ist zugleich auch der älteste (seit 1904 bestehende) noch immer bespielte Fußballplatz Österreichs. Trotz Renovierungen und dem Bau neuer Tribünen in den 1970er und 1980er Jahren erweist sich heute vor allem der Tribünenbereich als dringend reparaturbedürftig. Teile mussten aus Sicherheitsgründen sogar gesperrt werden.

"Ich bin zuversichtlich, dass im Dialog mit der neuen Führung des Sportklubs die Sanierung in absehbarer Zeit erfolgreich abgeschlossen wird", so Hernalser Gemeinderat Stürzenbecher abschließend.

