Regner: "Lohn- und Sozialdumping mit europäischen Kontrollen verhindern"

SPÖ-Europaabgeordnete will Ausmaß der Schwarzarbeit reduzieren und Arbeitsinspekteure stärken - Gewerkschaften sollen Verbandsklagerecht erhalten

Wien (OTS/SK) - Im heute vorgestellten Bericht über wirksame Kontrollen am Arbeitsplatz als Strategie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Europa im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments in Brüssel sind klare Verbesserungen vorgesehen. "Der Leitgedanke dabei ist, dass europäische Kontrollen Lohn- und Sozialdumping von international tätigen Konzernen effektiv stoppen können. Einfache Maßnahmen, wie etwa die Verpflichtung von ArbeitgeberInnen, allen ArbeitnehmerInnen eine elektronische Sozialversicherungskarte auszustellen, um die Arbeit der Kontrolleure zu verbessern, würde den Versicherungsschutz stärker als bisher zum Standard machen", erläutert die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Darüber hinaus wird im vorliegenden Berichtsentwurf der Schutz von ArbeitnehmerInnen betont, denen Rechte verwehrt wurden. Nach wie vor haben in vielen Staaten Schwarzarbeiter Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte. Regner: "Es muss klar sein, dass die Bezahlung von ArbeitnehmerInnen Vorrang vor öffentlichen Einkommen durch Bußgelder des rechtsverletzenden Arbeitgebers haben muss."

In Europa gibt es derzeit fast ein Fünftel Schwarzarbeit, in manchen Ländern bis zu einem Drittel. "Eine bessere Ausstattung für Arbeitsinspektorate würde nicht nur die Situation der Beschäftigten verbessern, sondern zugleich auch notwendige Steuereinnahmen bringen. Außerdem führt die Maßnahme auch zu mehr Gerechtigkeit zwischen den Unternehmen, da Steuerbetrug sowie Lohn- und Sozialdumping immer auf Kosten von anderen stattfindet", so Regner. Positiv streicht die SPÖ-Europaabgeordnete ebenfalls hervor, dass den Sozialpartnern im Rahmen der Kontrollen eine aktive und formale Rolle zukommen soll, Gewerkschaften sollen zudem ein Verbandsklagerecht erhalten. (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493