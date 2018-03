SP-Deutsch: Blauer Neuwahlantrag ist Akt der Verzweiflung!

FPÖ versucht krampfhaft aus dem Umfragetief herauszukommen

Wien (OTS/SPW) - "Die FPÖ verfügt offenbar über zu viele Mandatare und will sich dieser so rasch als möglich entledigen - nicht viel anders ist der heutige blaue Neuwahlantrag im Wiener Gemeinderat zu verstehen", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch. "Drei Tage vor der Nationalratswahl versucht die FPÖ krampfhaft aus dem Umfragetief herauszukommen, nachdem der Wahlkampf gründlich danebengegangen ist. Aber wer außer Kickl und Strache kommt schon auf die Idee, Hetze unter dem Stichwort 'Nächstenliebe' zu propagieren", so Deutsch.****

"Der Skandal rund um die Facebookgruppe 'Wir stehen zur FPÖ!' und ein Obmann in der Badehose - das war der Wahlkampf der FPÖ. Kein einziger konstruktiver Beitrag, keine einzige Idee für Österreichs Zukunft, dafür aber umso mehr Stimmungsmache auf dem Rücken menschlicher Schicksale", kritisierte Deutsch scharf.

Die FPÖ habe den Menschen sonst nichts weiter anzubieten. "Deswegen hören wir dem hochnervösen blauen Getöse auch so amüsiert zu. Aber -Spaß beiseite - wir haben für Wien zu arbeiten und keine Zeit für wahlkampfbedingte Spinnereien. 2015 wird in Wien gewählt, bis dahin muss sich die FPÖ noch gedulden, eine weitere verdiente Niederlage zu kassieren!", schloss Deutsch. (Schluss) tr

