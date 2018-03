C.I.E.B.-Werk der Commercial Vehicle Group erhält führenden Wirtschaftspreis

New Albany, Ohio (ots/PRNewswire) - Commercial Vehicle Group, Inc. , ein führender Anbieter voll integrierter Systemlösungen für den weltweiten Nutzfahrzeugmarkt, gab heute bekannt, dass das C.I.E.B.-Werk in Brandys nad Orlici, Tschechische Republik, den CEKIA Stability Award erhalten habe. C.I.E.B. stellt vornehmlich Sitze für kommerzielle Busse und Lkws für den europäischen Markt her.

Der CEKIA Stability Award wird von Bisnode und der CZECH TOP 100 Association vergeben. Bisnode ist ein führender Anbieter von Informationen über Unternehmen und Verbraucher. Bisnode hilft bei der Übersetzung von Daten in Informationen und bietet Managementinformationen über kundenorientierte Beziehungen an. Der CEKIA Stability Award bietet einen unabhängigen Einblick in die finanzielle und nicht-finanzielle Situation von Unternehmen.

C.I.E.B. erhielt das höchstmögliche AAA Rating in der Kategorie "Most Stable Company of the Year" [Stabilstes Unternehmen des Jahres]. Das Bewertungsmodell für das Stabilitätsranking basiert auf statistischen Analysen von demografischen Daten, Hintergründen der Zahlungsmoral des Unternehmens in der Vergangenheit, Finanzzahlen, seine Beziehungen zu andern Bereichen, und makroökonomische Daten, sowie anderen verfügbaren Informationen. Dieser Preis bestätigt, dass das Unternehmen eine offene Informationspolitik betreibt und relevante Informationen über seine Geschäftsergebnisse und die Eigentümerstruktur zur Verfügung stellt.

Patrick Miller, President von Global Truck and Bus der Commercial Vehicle Group erklärte: "Ich bin sehr stolz, dass das C.I.E.B. Team diesen Preis erhalten hat und damit zu den Top 100 tschechischen Unternehmen zählt. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von CVG hinsichtlich der Bereitstellung eines sicheren, stabilen und interessanten Arbeitsumfeldes, das auf Teamarbeit, Integrität, laufender Verbesserung, Leidenschaft und Innovation basiert."

"Nur zwei Prozent aller in der Tschechischen Republik registrierten Unternehmen erfüllen die Voraussetzungen für die Zuerkennung dieses Preises. Diese Anerkennung gibt bestehenden und künftigen Kunden von C.I.E.B. klar zu erkennen, dass sie es bei ihrer Zusammenarbeit mit C.I.E.B. mit einem soliden, stabilen und zuverlässigen Partner zu tun haben", schloss Miller.

Über Commercial Vehicle Group, Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@18605293Die Commercial Vehicle Group ist ein führender Anbieter einer umfassenden Palette von Produkten und Systemen für Fahrerkabinen im Nutzfahrzeugmarkt, darunter die Bereiche Heavy Duty Trucks (Klasse 8), Bau-, Militär-und Landwirtschaftsfahrzeuge sowie Spezialtransporter. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst statische und gefederte Sitzsysteme, elektronische Kabelbäume, Kontrollinstrumente und Schalter, Strukturelemente und Komponenten für Fahrerkabinen, Innenverkleidungssysteme (darunter Armaturenbretter, Türpaneele, Dachverkleidungen, Fächer und Bodensysteme) sowie Spiegelsysteme und Scheibenwischanlagen, die speziell für den Einsatz in Fahrerkabinen von Nutzfahrzeugen entwickelt wurden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New Albany, OH, und unterhält Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie im Internet unter www.cvgrp.com.

