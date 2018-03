Team Stronach feierte ersten Geburtstag

Frank Stronach: "Wir sind nicht links, nicht rechts, sondern sachlich!"

Wien (OTS) - Parteigründer Frank Stronach lud am Mittwochabend zur Geburtstagsfeier in das Do & Co in der Wiener Innenstadt. Vor genau einem Jahr haben er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter das Team Stronach aus der Taufe gehoben! "Ich habe schon vor einem Jahr gesagt, dass dieser Tag in die Geschichte Österreichs eingehen wird. Es ist immer leichter, mit dem Strom zu schwimmen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, einen Beitrag zu leisten, um die Gesellschaft besser zu machen, dann muss man sie nutzen. Wir sind eine junge Bewegung, viele sind mit Idealismus und Herzblut dabei und wir werden uns weiter verbessern. Für uns zählen die Werte Wahrheit, Transparenz und Fairness. Wir sind nicht links, nicht rechts, sondern sachlich", sagte Frank Stronach. Der Parteigründer betonte zudem, es sei stets seine Stärke gewesen, Potenziale zu erkennen und erfolgreiche Teams aufzubauen und zu formen. "Ich habe eine politische Vision und bringe meine Erfahrungen ein. Ich kann Österreich aber nicht alleine zum Besseren verändern!", so Stronach.

Der Parteigründer nannte dabei neuerlich die vier Grundprinzipien, die er für unabdingbar halte:

- Keine weiteren Schulden - wir brauchen ein ausbalanciertes Budget und dürfen keine Haftungen für die Schulden anderer Länder übernehmen.

- Die Verwaltung zivilisiert reduzieren - um fünf Prozent über die nächsten fünf Jahre.

- Steuergesetze vereinfachen, die vielen Grauzonen und Privilegien beseitigen! Firmen, die ihren Profit in Österreich investieren, sollen nur zehn Prozent Steuern zahlen. Die Unternehmen könnten diese Summe den Arbeitern als Gewinnbeteiligung weitergeben; die Arbeiter haben ein moralisches Recht auf einen Teil des Profits, den sie durch ihren Fleiß miterwirtschaftet haben.

- Parlamentsreform - weniger Berufspolitiker: maximal 150 Parlamentarier, 100 davon sollen von Parteien nominiert werden, 50 wären Bürgervertreter. Alle Parlamentarier dürfen maximal zwei Perioden dienen.

"Wir werden dafür nach der Wahl im Parlament mit viel Einsatz arbeiten und das Vertrauen der Bürger gewinnen. Der 29. September ist eine einmalige Chance. Unsere Bewegung wird weiter wachsen", sagte der Parteigründer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Österreich

Tel.: 01 919 5000

info @ teamstronach.at