VP-Stiftner: Fußgängerbeauftragte bleibt Phantom

Wien (OTS) - "Die heutige Antwort der Verkehrsstadträtin in der Fragestunde des Gemeinderates, warum die frisch gebackene Fußgängerbeauftragte nicht in die Gestaltung der Fahrradwegeführung auf der Mariahilfer Straße eingebunden gewesen ist, zeigt eindeutig, dass diese zwar auf einem dotierten Posten der Grünen sitzt, aber eigentlich keine Funktion hat", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner.

"Das Eingeständnis, die Fußgängerbeauftragte bei Projektentscheidungen außen vor zu lassen, und ihren Tätigkeitsbereich als PR-Job zu beschreiben, sagt viel über die Personalpolitik im grünen Verkehrsressort aus. Für diese Jobbeschreibung hätte die vor der Koalitionsbeteiligung der Grünen zuständige Fußgängerkoordinatorin auch gereicht und man hätte sich teure Doppelstrukturen erspart. Einfach einen PR-Posten zu schaffen, anstatt jemandem eine planende Funktion und den Fußgängern in Wien eine Stimme zu geben, zeigt, dass es den Grünen Wiens nur um Postenschaffung auf Kosten der Steuerzahler geht", so Stiftner abschließend.

